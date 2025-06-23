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搭公車突見「一顆人頭」！他嚇壞以為命案...真相曝超爆笑

▲▼ 。（圖／）

▲網友發現駕駛座後方似乎有人躺在地上，只露出一顆人頭，一動也不動。（翻攝自爆廢公社公開版）

圖文／鏡週刊

早上搭車上班已夠痛苦，還遇上驚悚畫面真的會嚇到發抖！一名網友近日搭乘公車途中，赫然發現駕駛座後方地板上竟「躺著一顆人頭」，模樣詭異、一動也不動，讓他瞬間以為撞見命案或靈異事件，直接驚醒。不過仔細一看，他才發現...那其實是一隻雞毛撢子！他趕緊拍照分享，讓網友們笑翻：「這隻撢子太冤了吧！」

「一顆頭」靜躺駕駛座後方，乘客差點嚇破膽！原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，昨（22日）他一如往常搭公車上班，正打瞌睡時，突然眼角餘光瞄到駕駛座後方，有個黑黑一團、長得超像人頭的物體，而且還整個「躺」在地上、不動如山。

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當下原PO瞬間清醒，腦中閃過「命案現場」或「撞鬼了」等可怕想像，整個人睡意全消。

然而等他仔細一看才發現，那根本不是什麼詭異人頭，而是一支深褐色、毛量豐厚的「雞毛撢子」！剛好以奇妙的角度斜躺在駕駛後方，視覺上就像是某人整個趴著、只剩頭露出。

雞毛撢子毛量豐厚，神似趴著的「人頭」，誤嚇不少乘客。（翻攝自爆廢公社公開版）

▲雞毛撢子毛量豐厚，神似趴著的「人頭」，誤嚇不少乘客。（翻攝自爆廢公社公開版）

原PO哭笑不得地寫道：「一早上班就被嚇醒，想說怎麼有人躺成這樣⋯結果是雞毛撢子啦！」並附上照片，讓網友一看全都笑翻。

貼文一曝光立刻引來大量留言，大家都被這「公車小驚魂」逗樂：「我真的也以為是人頭欸哈哈哈」、「雞毛撢子表示：我招誰惹誰了？」「是不是誰把公雞帶上車了」、「這已經是Cosplay界天花板」、「看角度真的會誤會，太好笑了」。


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