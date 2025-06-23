奇癢難耐！60歲男「內褲襪子混洗」感染股癬　醫嘆：腳氣害的

▲王先生為了省水，總是將全部衣物放一起洗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名60歲的王先生近日大腿根部長出大片紅腫疙瘩，奇癢難耐，被醫師診斷為股癬。他向醫師坦言，平時為了省水省事，總是把襪子和內褲一起洗。皮膚科醫師李天舉無奈表示，這是腳氣真菌，透過混洗衣物傳染導致的股癬。

據《民生頻道》報導，李醫師指出，王先生已經有10多年的腳氣，再加上患有糖尿病，抵抗力較弱，感染更嚴重，所幸經過治療，目前王大爺患處已明顯消退。

▲醫師指出，王先生的腳氣真菌，透過混洗衣物傳染。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對於混洗衣物是否必然感染的爭議，醫師指出幾個高風險的狀況，「自身有腳氣、灰指甲等真菌感染；免疫力低下族群；洗滌條件不足，未使用高溫、消毒劑，或洗衣機殘留真菌，等以上狀況都建議一定要分開清洗。」

▲股癬。（示意圖／翻攝自微博）

醫師也指出，手部接觸（如摳腳後，摸腹股溝）比混洗，更容易直接傳播真菌，「混洗僅是間接途徑，但高危險群仍需規避風險。」

李醫師最後說道，「典型症狀如腹股溝、臀部環狀紅斑，邊緣凸起伴隨脫屑、水皰，中央消退呈地圖狀，搔癢劇烈，遇到相關症狀，一定要及時到醫院治療。」