啦啦隊小三「為何在客廳曬內褲？」　他曝心態：像小狗尿尿畫地盤

▲小三為何想主動被正宮發現？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

律師李怡貞先前在節目中爆料，某啦啦隊女孩介入他人婚姻，且還在人家客廳曬內褲。此舉到底有什麼意義？餐酒館業者錢毅形容，曬內褲就像是「小狗到處尿尿，要畫地盤」，因為時間久了，不讓別人知道自己的存在，「你會很難過」。

小三在元配家的客廳曬內褲，是想表達什麼？日前節目《新聞挖挖哇》就聊到此事。錢毅形容，其實此舉就像是「小狗到處尿尿，要畫地盤」，因為當小三的時間久了，不讓別人知道，就會很難過，「你沒有讓別人知道，沒辦法同歡，你知道嗎？你得不到一個證明，所以她基本上一定是想要扶正」。

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至於小三為何在廁所唱歌？錢毅認為，那個磁磚一定是比較特殊的，「這個宣示的意味，就會比較明顯一點」，她想不經意的讓其他人知道，就像有些小三下車時，會故意留下口紅、頭髮，就是要讓正宮察覺她的存在。

諮商心理師林萃芬也分析，小三的種種行為，「我覺得她是想激怒元配」，並且展現自己的魅力，「因為我其實有遇過有些第三者，她看到元配就會覺得我贏了，你先生一定會跟你離婚，然後會到我的懷抱，因為我覺得，我比你有魅力太多了」。

林萃芬說，小三也會故意營造出自己很幸福、歡樂、快樂的樣子，「而這也的確是元配最介意的，因為大部分的元配，都會把對方想像得過得非常的美好」，覺得先生和第三者過著幸福的生活，而自己很哀怨，所以當小三在展現這一些的時候，「就會某個程度去印證，元配的心理狀態，就是說他們真的過得很好，然後真的會真的有激怒她，因為你去的地方，全部都是在我精心挑選的地方」。