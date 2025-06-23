高雄輕軌真愛碼頭電梯故障　82歲翁「遭囚1小時」癱軟被救出

記者賴文萱／高雄報導

高雄捷運出包！昨（22）日深夜11點多，一名82歲老翁在高雄輕軌真愛碼頭站搭乘電梯時，電梯突然故障停擺，老翁受困在內約有半小時，猛按緊急按鈕卻都無人回應，直到他聯繫119通報，高捷行控中心才緊急派出電梯廠商前往搶修，老翁在悶熱環境受困約1小時多脫困，結束這場驚魂。

▲82歲老翁深夜受困輕軌電梯，「遭囚1小時」癱軟救出。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨日在高雄輕軌營運時間結束後，82歲老翁23:09從地面層搭乘電梯上樓，之後又於23:16進入電梯，電梯不明原因突然故障，門無法打開，老翁發覺受困後，自述一直按緊急按鈕卻無人回應。

▲▼82歲老翁深夜受困輕軌電梯，高捷上午找來廠商維修查明故障原因。（圖／記者賴文萱攝）

高捷對此表示，經查該段時內，行控中心並未接獲緊急對講機作動，因此未曾得知電梯有民眾受困。後於23:39接獲119來電表示電梯有困人情事，行控中心立即通知電梯廠商前往搶修，期間並以緊急對講機確認民眾狀況並安撫民眾。

大約歷經1個多小時，23日凌晨零時23分，電梯廠商協助老翁脫困，才結束這場驚魂，但由於電梯內高溫悶熱，老翁被救出時已經癱軟在地，被攙扶走出，後續拒絕送醫。

▲▼對於82歲老翁深夜受困輕軌電梯，高捷致歉，將加強檢修。（圖／記者賴文萱攝）

高捷指出，廠商昨晚表示當下暫無法確認故障原因，於今早派員查修中，高捷公司對於民眾受困較久，深感抱歉，日後除加強檢修外，避免再發生之外，也會針對電梯內相關緊急通報程序標示等，再做必要之檢視，以讓民眾萬一遇到故障時，能夠順利聯繫反應，縮短受困時間。