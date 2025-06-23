地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕　嫌犯從18歲至51歲

▲印度一名15歲少女挺著8個月孕肚住進醫院，才揭露自己過去2年慘遭14人性侵。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度安德拉邦一名達利特（Dalit，印度最低種姓）少女懷孕8個月住進醫院，警方深入調查後發現，這並不是單純的未成年懷孕，而是一起橫跨兩年的連續性侵案件，從她13歲開始就不斷被村裡14名男子輪流強暴。她的沉默來自貧窮、種姓壓迫，更來自整個社會體系的失守。

根據《印度快報》報導，這名少女父親3年前過世，母親帶她遷居至靠近卡納塔卡邦邊界的村莊。貧困、喪父、低種姓，讓她成為村裡最脆弱的一環。警方表示，一名男子偷拍她與同班男同學放學後相處的畫面，並以此威脅要求發生關係，還拍下過程影片。這些影片後來被轉傳，成為其他男子施暴的工具，讓她陷入無盡的性侵循環。

令人髮指的不只加害者，還有一整個選擇冷漠的社會。少女中途輟學，老師卻未通報；社區的「婦女保護志工」沒做訪查；連負責家庭訪視的醫護人員也未發現異常。甚至當案件曝光時，村裡領袖竟提出要讓她嫁給那位同班男同學，以掩蓋這場羞辱。警方坦言：「她不只被14個人毀了，她是被整個系統遺棄的。」

這起令人髮指的事件，目前17人已遭到逮捕，其中14人被控性侵，3人則因知情未報遭起訴。嫌犯年齡從18歲至51歲不等，包含3名未成年人。

為了避免二度傷害，少女仍留院安胎，由心理師協助治療創傷。警方強調，產後會將她與母親安置在政府保護中心，避免社會與加害者的進一步迫害。雖然《印度兒童性侵保護法》（POCSO）明文保障未成年權益，但當達利特少女的遭遇，遇上階級冷暴力與社會沉默，一切法律都顯得蒼白無力。

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