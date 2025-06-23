　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕　嫌犯從18歲至51歲

印度一名15歲少女挺著8個月孕肚住進醫院，才揭露自己過去兩年慘遭14人性侵，制度崩壞、村民噤聲的黑幕逐漸浮現。（示意圖／Pixabay）

▲印度一名15歲少女挺著8個月孕肚住進醫院，才揭露自己過去2年慘遭14人性侵。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度安德拉邦一名達利特（Dalit，印度最低種姓）少女懷孕8個月住進醫院，警方深入調查後發現，這並不是單純的未成年懷孕，而是一起橫跨兩年的連續性侵案件，從她13歲開始就不斷被村裡14名男子輪流強暴。她的沉默來自貧窮、種姓壓迫，更來自整個社會體系的失守。

根據《印度快報》報導，這名少女父親3年前過世，母親帶她遷居至靠近卡納塔卡邦邊界的村莊。貧困、喪父、低種姓，讓她成為村裡最脆弱的一環。警方表示，一名男子偷拍她與同班男同學放學後相處的畫面，並以此威脅要求發生關係，還拍下過程影片。這些影片後來被轉傳，成為其他男子施暴的工具，讓她陷入無盡的性侵循環。

令人髮指的不只加害者，還有一整個選擇冷漠的社會。少女中途輟學，老師卻未通報；社區的「婦女保護志工」沒做訪查；連負責家庭訪視的醫護人員也未發現異常。甚至當案件曝光時，村裡領袖竟提出要讓她嫁給那位同班男同學，以掩蓋這場羞辱。警方坦言：「她不只被14個人毀了，她是被整個系統遺棄的。」

這起令人髮指的事件，目前17人已遭到逮捕，其中14人被控性侵，3人則因知情未報遭起訴。嫌犯年齡從18歲至51歲不等，包含3名未成年人。

為了避免二度傷害，少女仍留院安胎，由心理師協助治療創傷。警方強調，產後會將她與母親安置在政府保護中心，避免社會與加害者的進一步迫害。雖然《印度兒童性侵保護法》（POCSO）明文保障未成年權益，但當達利特少女的遭遇，遇上階級冷暴力與社會沉默，一切法律都顯得蒼白無力。

延伸閱讀
人妻滑IG發現老公要辦性別趴　「我又沒懷孕！」傻眼踢爆小三求償百萬
交往猛誇「很棒很能幹」家務他全包！8旬翁遭小17歲女友分手嘆：我後悔老牛吃嫩草
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／塵封26年！　龍谷瀑布秘境曝光
伊朗福爾多核設施再遭攻擊！　衛星影像曝光
賀瓏昔放話：開除我你還剩誰！　3年後竟一語成讖
賀瓏曾認「付出很少」盲從戀愛　天殘卑微情史遭挖
天殘遺書公開！　交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」
快訊／伊朗飛彈反擊！以色列被轟瞬間畫面曝
尹到怡遊澎湖遭罵！縣長盼再來「招待觀光」　喊話老闆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗媒體：美國駐敘利亞軍事基地遇襲

伊朗求援！普丁會晤伊朗外長　傳最高領袖尋求俄國協助

伊朗福爾多核設施再遭襲！　國際原能總署：地下離心機恐嚴重受損

伊朗飛彈反擊！以色列被轟「火光煙塵炸出」　駕駛直擊畫面曝

鹿兒島3天狂震250次！氣象廳示警「可能搖更大」　居民曝焦慮心聲

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕　嫌犯從18歲至51歲

22歲台男在泰國被抓！叫伴遊女郎嗑藥暴走　持棍砸門鄰居嚇瘋

空襲警報狂響！　CNN主播在以色列連線「邊播邊逃」畫面曝光

首位文人國防部長！南韓李在明政府提名「內閣名單」　囊括AI人才

伊朗全境6機場遇襲！多架戰機直升機被毀　傳800枚飛彈不能用

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

伊朗媒體：美國駐敘利亞軍事基地遇襲

伊朗求援！普丁會晤伊朗外長　傳最高領袖尋求俄國協助

伊朗福爾多核設施再遭襲！　國際原能總署：地下離心機恐嚴重受損

伊朗飛彈反擊！以色列被轟「火光煙塵炸出」　駕駛直擊畫面曝

鹿兒島3天狂震250次！氣象廳示警「可能搖更大」　居民曝焦慮心聲

地獄2年！15歲少女遭14男性侵懷孕　嫌犯從18歲至51歲

22歲台男在泰國被抓！叫伴遊女郎嗑藥暴走　持棍砸門鄰居嚇瘋

空襲警報狂響！　CNN主播在以色列連線「邊播邊逃」畫面曝光

首位文人國防部長！南韓李在明政府提名「內閣名單」　囊括AI人才

伊朗全境6機場遇襲！多架戰機直升機被毀　傳800枚飛彈不能用

726無原住民立委罷免案　中選會與9縣市選委會緊急闢謠

伊朗媒體：美國駐敘利亞軍事基地遇襲

羅智先當年神操作　謝金河讚嘆：抱到統一生蛋金雞

強強聯手！基隆長庚×元培醫大簽MOU　共創優質醫療教學環境

準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

伊朗求援！普丁會晤伊朗外長　傳最高領袖尋求俄國協助

鋼鐵碉堡變身藝術殿堂　基隆旭丘指揮所重塑山海記憶

美轟炸伊朗台股重挫313點　金管會3聲明喊「隨時應變」

驚悚畫面！中和房仲帶看9樓房開窗　整片玻璃窗竟墜馬路砸爛

梁文音破尺度西裝大開！　「蕾絲豔紅bra」全看光辣爆了　

伊朗發射「最大飛彈」襲以色列　射程2000km破壞力最強

國際熱門新聞

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

伊朗全境6機場遇襲　傳800枚飛彈不能用

伊朗恐報復　美國務院全球安全警報

伊朗9核專家睡夢遭「集體處決」　以色列暗殺

太準！衛星照證實美軍「碉堡剋星」完美轟炸

普丁心腹：美挑起戰爭　多國擬給伊朗核武

以空軍5天狂炸伊朗1100個目標：享有史無前例「作戰自由」

美「午夜重錘」突襲　伊朗完全沒察覺

中國比美國更慘！　封鎖荷莫茲海峽將釀4大衝擊

美軍動手前　伊朗警告「在美國發動恐攻」

伊朗軍隊總司令：將對美國採取強力回應

伊朗最高領袖艱難處境曝　專家嘆：打不贏

不說謝謝？南韓李在明做出「心痛決定」

伊朗嗆封鎖「荷莫茲海峽」　全球油價恐翻倍

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

快訊／賀瓏爆熱戀Albee「過往感情惹議」

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

伊朗最高領袖：以色列鑄大錯「必受懲罰」

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

伊朗全境6機場遇襲　傳800枚飛彈不能用

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面