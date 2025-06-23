18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」：女兒當下多麼痛

記者柯沛辰／綜合報導

北市大安區21日下午發生一起死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛吊車行經新生南路、忠孝東路口，疑因身體不適，在右轉時撞上停等紅燈的3輛機車，並輾斃18歲蔡姓女騎士，釀成1死2傷。蔡媽媽悲痛曝光女兒遺物，稱女兒當時遭數噸重的吊車緩慢輾過，連肉屑都卡進包包內，難以想像女兒「當下是多麼痛苦...」

蔡媽媽在Threads上發文表示，當天女兒騎車在新生南路一段的待轉區停等紅燈，不料突遭後方大型拖吊車撞擊並「慢慢輾過」。當時有路人目擊，叫賴姓司機趕緊停下，但賴男仍緩慢拖行她女兒，直到發現前方還有車才停下，並開始倒車，疑似想肇逃，最終被在場眾人合力制止。

▲蔡媽媽曝光女兒遺物，悲痛表示「我女兒的肉卡進包包裡，當下是多麼地痛苦」。（圖／翻攝自Threads）

蔡媽媽貼出女兒包包的照片，內容可見，包包內殘留蔡女遺體部分組織，還有部分肉屑卡在鑰匙圈上。她痛心表示，「我女兒的肉卡進包包裡，當下是多麼地痛苦」、「我18歲的女兒，青春才正要開始，只是守法的停在機車紅燈等候區，結果枉死在千公斤重的拖吊車下...」

▲北市吊車右轉時衝撞3輛機車，造成1死2傷。（圖／記者黃彥傑攝）

為此，蔡媽媽和親屬都紛紛在Threads上發文求助，向廣大網友徵求21日下午2點至2點30分，在新生南路一段、忠孝東路的行車記錄器，以釐清案情。她難過地說，「她今年大四就讀聖母護校，目前在醫院實習，前天才剛放假回來，昨天只是出門想要吃一塊茯苓膏糕，所以出門，結果遭受如此痛苦死劫…我好想你，桐桐。」

77歲賴姓司機到案供稱，早上一度覺得身體不適，有先在工地休息，後來覺得狀況好轉才開車上路，不料行經事故地點時突感頭暈目眩，沒發現撞到人，直到被攔下才驚覺闖下大禍。全案依過失致死罪偵辦，檢方訊後諭令15萬元交保。

▼18歲蔡女（右）目前在醫院實習，不料剛放假外出買點心，竟遭遇死劫。（圖／翻攝自Threads）

▼家屬圈出事發地點，請求廣大網友協助提供行車紀錄器。（圖／翻攝自Threads）