18歲女騎士遭吊車輾斃　身分曝光！是北部家族醫院接班人

記者柯沛辰／綜合報導

北市大安區21日下午2點多發生一起死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛吊車上路，但因身體不適，連撞3輛停等紅燈的機車，當場輾斃18歲蔡姓女騎士，釀成1死2傷。如今蔡女背景曝光，就讀宜蘭護校，還是北部某知名家族醫院接班人，不料實習完外出買點心，竟遇上死劫。

蔡女母親在Threads上發文表示，當時女兒騎車在新生南路一段的機車待轉區停等紅燈，不料突遭後方大型拖吊車「慢慢輾過」。

當時有路人目擊，叫賴姓司機趕緊停下，但賴仍緩慢拖行她女兒，直到發現前方還有機車才停下，並開始「往後倒車」，甚至一度想肇事逃逸，結果被熱心民眾攔下。

▲北市吊車右轉時衝撞3輛機車，造成1死2傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

蔡女母親發文表示，當時她女兒在新生南路一段的慢車道，希望廣大網友能提供21日下午2點至2點30分，在新生南路一段、忠孝東路的行車記錄器，或幫忙轉發分享，「拜託各位了，我18歲的女兒，青春才正要開始，只是守法的停在機車紅燈等候區，結果枉死在千公斤重的拖吊車下...請各位提供更多當下畫面，幫忙釐清案情。」

蔡母悲痛地說，「她今年大四就讀聖母護校，目前在醫院實習，前天才剛放假回來，昨天只是出門想要吃一塊茯苓膏糕，所以出門，結果遭受如此痛苦死劫…」

根據《東森新聞》報導，蔡女在宜蘭就讀護理學校，是北部某家族醫院的接班人，該醫院早年經常登上新聞版面，不料大好青春準備接手家族事業，竟碰上死亡車禍。

對此，77歲賴姓司機到案後供稱，早上一度覺得身體不適，有先在工地休息，後來覺得狀況好轉才開車上路，不料行經事故地點時突感頭暈目眩，沒發現撞到人，直到被攔下才驚覺闖下大禍。