粉紅泡泡沖昏頭！高中少女為愛私奔16天　42歲已婚倉管大叔2萬交保

▲警方逮捕涉嫌略誘少女的江男，複訊後2萬元交保。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市永和區一名16歲女高中生6月初放學後未直接返家，就此失去聯繫，家屬報案後警方立即展開追查，並於20日在泰山地區尋獲少女，發現少女竟與已婚的倉管大叔江男(42歲)私奔，警方隨後於新莊地區將江男帶回偵辦，全案依《刑法》略誘罪移送，檢方複訊後諭知2萬元交保。

警方調查，少女就讀北市 名列前茅的公立高中，本月4日下課後未直接返家，並就此失去聯繫，家屬發現少女失蹤後心急如焚，報警追查後發現少女當天晚間曾出現在桃園火車站一帶，隨後又搭車前往樹林火車站，最後出現在新莊地區。據了解，少女當天曾2度換裝，疑似為製造斷點躲避追蹤。

警方進一步追查，發現少女於泰山地區與一名江姓男子碰面，隨後就入住旅館未再離開，警方掌握後於20日下午循線前往，果真查獲該名失蹤少女。少女見到警方上門後神情慌張，但初步評估，身心狀況正常，並未受傷。隨後警方也於新莊地區將該名江姓男子帶回偵辦。

據了解，42歲的江男從事物流倉管工作，已婚並育有子女，但日前透過交友軟體結識相差26歲的少女，2人日久生情談起不倫戀，當天少女被粉紅泡泡沖昏頭，下課後未返家決定與江男私奔，隨後被安排入住旅館，直到20日才被警方查獲。警方訊後依略誘罪將江男移送，檢方複訊後諭知2萬元交保，全案正進一步調查釐清中。