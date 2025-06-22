2025泳渡澎湖灣　李光鑫、郭家齊5千公尺封王稱后

記者陳洋／澎湖報導

「2025 泳渡澎湖灣Cross Penghu Bay Swim」於 6月21日 (六)、6月22日(日) 盛大舉行。今年賽制調整為兩日活動，21日由500公尺體驗組揭開序幕，在澎湖縣陳光復縣長的主持下於7:30於觀音亭開賽；22日則由 5000公尺立式划槳組與泳渡組接力登場，在澎湖縣政府楊書舜秘書長、澎湖縣教育處林長安處長、西嶼鄉李添進鄉長的共同鳴槍下，於上午 6:00 與 6:10 西嶼鄉大菓葉開賽；隨後登場的是自觀音亭出發的挑戰組2000公尺，暖場由琦琦兒童舞蹈團熱鬧開場，兩日活動吸引2300位選手，創下歷年新高！

▲「2025 泳渡澎湖灣Cross Penghu Bay Swim」於 6月21日 (六)、6月22日(日) 盛大舉行，兩日賽人數創新高。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

本次5000公尺立式划槳(SUP組)第一位上岸為王宇燁以00:38:48 高速完賽；5000公尺泳渡組男女冠軍由李光鑫與郭家齊拿下。長泳好手李光鑫首次挑戰即以01:17:47 拿下冠軍，並預告7月參加金廈泳渡賽事。國際賽事OCEANMAN亞洲執行長（Asia manager）JOSE LUIS LARROSA 以 01:23:10 拿下男子第二名，並盛讚澎湖「世界最美海灣」美譽；現為花藝師的前鐵人國手郭家齊以01:36:11蟬聯三屆女子組冠軍，綽號「肉肉」的她笑稱：「一切都是為了能盡情享用澎湖美食！」。2023年男子冠軍的鐵人三項教練「小寶」季胤呈這次以新手爸爸身分回歸拿下男子第四名，成績比前年快了12分鐘！

2000公尺挑戰組男子冠軍為鐵人三項教練江家瑋以00:29:36完賽；女子冠軍為謝忻彤以00:29:21完賽，同時也是前一日500公尺體驗組的女子冠軍。藝人丁寧首日(6/21) 成功完成500公尺體驗組初海泳，直呼驚豔於澎湖海灣之美，並宣告明年將參加2000公尺挑戰組，下午也帶著三位孩子一同參加水上嘉年華活動，享受海島樂趣；「菊島身障游泳先鋒」林育夙於第一日攜帶親友們挑戰500公尺，翌日再戰2000公尺，期盼明年暢游5000公尺。

賽後每位選手都能拿到象徵金色沙灘與清澈海流的完賽獎牌，以及簡約風格完賽毛巾；長距離5000公尺與2000公尺組贈送每人一個防潑水提袋。本次更邀請 20 家澎湖在地美食攤商，提供選手豐盛的賽後餐飲。澎湖縣政府感謝長年贊助本活動的「黑妞食品小舖」贈送每人一個霜淇淋兌換券，以及耐雅格生物科技有限公司、脈衝星、紅牛聰勁、喬亞咖啡等合作夥伴協助共同成就「2025泳渡澎湖灣」，澎湖縣政府將持續推動海泳風氣，致力於將泳渡澎湖灣打造為世界級泳渡賽事！