白中央委員現身海峽論壇　黃國昌急喊「不代表黨」：交中評會處理

▲民眾黨主席黃國昌（左3）強調，張凱鈞赴海峽論壇不代表民眾黨，交給中評會處理。（圖／民眾黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

第17屆海峽論壇15日在中國廈門舉行，除了前總統馬英九以前國民黨主席身分參與外，還傳出民眾黨中央委員張凱鈞也以個人名義出席。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）回應，中央委員會已收到對張凱鈞的檢舉，一切交給中評會，依制度處理。至於該會子論壇有自稱「台灣民眾黨大陸事務部副主委劉虔旭」演說部分，黃國昌坦言，有點詫異，因為黨內沒有「大陸事務部副主委」一職。

黃國昌上午出席「成吉思汗全國健美公開賽」觀摩賽事並接受媒體聯訪。媒體關心，張凱鈞到海峽兩岸論壇是代表個人還是民眾黨？傳出此案也有送民眾黨中評會，是否有所了解？

黃國昌回應，「我可以確定的事情是說，今年的海峽論壇，台灣民眾黨沒有派任何代表與會，所以當然不可能代表台灣民眾黨。」張凱鈞說他是以個人名義報名參加，但既然中央委員會有收到這樣的檢舉，那一切就交給中評會，依照制度加以處理。首先釐清事實真相是最重要的，只有在事實的基礎上，才有辦法理性討論問題。

▲民眾黨中央委員張凱鈞出席海峽論壇惹議。（資料照／記者周宸亘攝）

此外，媒體報導指出，該會子論壇還出現「台灣民眾黨大陸事務部副主委劉虔旭」上台演說，黃國昌則表示，民眾黨確實有大陸事務委員會，但從頭到尾都沒有副主委這樣的職務。

黃國昌坦言，這件事對民眾黨來講有一點詫異，因為是根本不存在的職位，怎麼會有人用這個身分去發言？這樣的報導內容是否屬實，目前台灣媒體界大家也知道假訊息滿天飛，有時候媒體報導與客觀事實存在相當的落差，「我們還是要確定事實以後再來討論」。