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川普用「碉堡剋星」轟炸伊朗核設施　聯合國震怒警告：恐釀全球災難

▲▼ 聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。（圖／路透）

▲聯合國秘書長古特瑞斯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普21日宣布，美軍對伊朗三處核設施發動攻擊，並罕見動用「碉堡剋星」GBU-57鑽地炸彈精準轟炸。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表達嚴重關切，直言這是對國際和平與安全的直接威脅，並警告局勢恐將迅速失控，引發對平民、地區乃至全球的災難性後果。

根據《以色列時報》，川普曝光美軍派出B-2轟炸機攻擊伊朗3處核設施後，引發國際高度關注。聯合國秘書長古特瑞斯隨即在社群平台X發文，「我對美國今天對伊朗動用武力深感震驚」，強調這場行動是導致已經高度緊張的中東局勢的危險升級，也是對全球和平與安全的直接挑戰。

古特瑞斯警告，當前局勢失控的風險相當高，可能迅速演變為更大規模的衝突，對平民生命安全造成重大威脅，對整個中東地區與世界也可能帶來難以估計的後果。他呼籲聯合國會員國應立即採取降溫行動，遵守《聯合國憲章》與國際法規範。

古特瑞斯強調，軍事手段並非解決之道，「在這危急時刻，最重要的是避免陷入混亂的惡性循環！唯一的出路是透過外交途徑，唯一的希望是和平。」

據悉，川普21日對外宣布，美軍針對伊朗三處關鍵核濃縮設施進行打擊行動，每處設施各投下兩枚重型鑽地炸彈GBU-57。此型號炸彈又被稱為「大規模鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator，簡稱MOP），為美軍最強的地下目標攻擊武器之一，設計目的在於摧毀深埋地下的加固設施。

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