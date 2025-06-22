桃園校園巡演生命園丁計畫　前進大園國際高中引發師生共鳴

▲桃園校園巡演生命園丁計畫，前進大園國際高中。（圖／中壢六和扶輪社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由大園家長會長協會、中壢六和扶輪社與環宇數位牙醫診所黃炫儒醫師，共同主辦的「桃園地區校園巡演生命園丁計畫」、第四場「用礙耕耘、讓愛茁壯」的生命教育活動，20日在大園國際高中溫馨展開，邀請多名來自「混障綜藝團」的生命鬥士，透過肢體、聲音與音樂的演出，傳遞逆境中的奮鬥精神，期給青年學子更多生命價值的啟示。

「桃園地區校園巡演生命園丁計畫」計畫發起人之一的黃炫儒醫師，有感於社會上青少年面臨壓力與迷惘的憾事時有所聞，堅信透過「生命鬥士」真實故事的分享與震撼演出，能為年輕學子注入珍愛生命、突破困境的勇氣與希望。期許透過活動讓更多學子，接觸到更多正向的力量，學習尊重生命、培養同理心。

▲「用礙耕耘、讓愛茁壯」的生命教育活動，邀請師生和家長及地方人士參加。（圖／中壢六和扶輪社提供）



因此，活動主軸以「用生命感動生命、用生命影響生命」為核心，透過身心障礙者真摯的生命故事與現場表演，讓學生們在觀賞之餘，對於「尊重、包容、堅持與希望」有更深的體會。

上一場次在龍潭高中的校園巡演中，身障歌手王奇男老師因行動不便、以跪姿演唱動人歌曲，他的堅毅與溫柔，感動了一名自述為自閉症者的學子，首次在大眾面前透露「希望自己的生命，也能如這些老師般，有意義與價值。」

▲透過生命鬥士的故事，傳遞逆境中的奮鬥精神，期給青年學子更多生命價值的啟示。（圖／中壢六和扶輪社提供）

除生命鬥士的演出外，大園國際高中的學生也積極參與，校內學生社團更準備了青春洋溢的武術表演和KPOP社團表演作為交流，讓整場活動兼具感動與活力，實現生命教育「互動式學習」的目的。

▲桃園校園巡演生命園丁計畫第四場，由大園家長會長協會、中壢六和扶輪社與環宇數位牙醫診所黃炫儒醫師，共同主辦。（圖／中壢六和扶輪社提供）

黃炫儒醫師表示，這項巡演自113年啟動，積極規劃每學期3至4場、一年6至8場的目標，希望透過持續推動，讓更多學子能接觸到這樣真誠且充滿力量的生命對話。大園國際高中舉辦的第四場「用礙耕耘、讓愛茁壯」的生命教育活動，由大園家長會長協會林國強理事長擔任活動總召集人，中壢六和扶輪社社長阮慶漓也號召社友們參與與支援現場動線與後勤，展現社會責任與實際行動力。