買3.7萬筆電驚見「開機337次」！順發認賣展示機道歉　一段話再挨轟

▲一名女網友前往順發3C購買新筆電，卻發現買到賣場展示機。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭一名消費者近日在連鎖3C賣場順發3C購買一台價值約新台幣3.7萬元的ASUS筆電，豈料回家開機後，赫然發現該筆電竟已使用234小時、開機次數337次，疑似將展示機冒充新品販售，引發爭議。對此，順發3C也發文道歉，不過卻因一段話再度惹怒一票網友，遭酸「是在情勒嗎？」

回顧事件，一名女網友發現自己疑似買到展示機後，前往門市退貨，儘管店員提供退換貨選項，還送出補償禮品，但這樣的處理方式不僅未平息她的怒氣，反而讓她更反感，「我本來已經覺得退款了就算了。他又來這招是什麼意思！我壓下去的火整個又牙起來，很大聲的說，我不要」，並將此事PO上網，引發熱議。

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事發後，順發3C透過Threads社群平台發文道歉，解釋原本查詢系統有新品庫存，安排隔日交貨，不料商品被其他門市調走，只剩展示品，門市人員為避免耽誤交貨時程，未經客戶同意擅自將展示機交付，違反公司內部規範。順發坦言此為疏失，強調會加強內控流程與人員教育訓練，確保類似事件不再發生。

▲順發道歉坦承疏失。（圖／翻攝自Threads）

然而，在道歉聲明中，順發一段提及其每年捐出20%淨利幫助弱勢兒童的說法，卻引發網友反感，認為企業不該以善行為己辯護。有網友批評，「要發道歉文就好好發，扯這些是情勒嗎？」、「做公益跟賣展示機有什麼關係？」更有人指出此類事件「可能早已不是第一次，只是這次踢到鐵板」。

此外，不少網友也分享自己過去類似經驗，有人發現筆電外觀封條完整，卻在系統中看到高達數百小時的使用紀錄，甚至螢幕使用不久後開始出現閃爍，更有前3C從業人員爆料，「展示機硬碟對調後再販售給客人」的情況並不少見，建議購機者結帳前務必檢查開機次數、外觀細節與功能是否正常，以免誤購福利品當新品。

法律專家則提醒，若消費者未被告知所購為展示品，可能構成所謂的「瑕疵擔保責任」，除可要求退換貨，亦能主張價差與損害賠償。