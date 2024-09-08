iPhone展示機「電池健康度驚呆他」　一票果粉崩潰：該換手機了

▲原PO驚見展示機電池循環次數只有4次。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 16將在台灣時間10日凌晨曝光！近日一名網友逛3C門市時，好奇打開查看iPhone的電池健康度，讓他感到訝「為什麼門市一直充電著，循環只有4次？」文章引發關注，有果粉解釋，「電池到從100到0%才算循環一次啊」；不少人也打開自己的手機查看，接著崩潰哀喊「100%撐了七八個月…後面直接崩！」

一名網友在《Threads》表示，在3C門市展示櫃滑iPhone，好奇打開設定裡的電池功能，讓原PO驚訝拋問「為什麼門市一直充電著，循環只有4次？」

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手機螢幕可見，它的電池健康度正常、最大容量為100%、循環使用次數為4，製造日期為2023年7月，代表是iPhone15系列機款。

疑問文曝光後，有熱心網友解釋，「環次數的計算方式為「耗電100%算一次」，因為他一直是充電狀態」計算的會相對緩慢是正常的哦」、「循環是0-100%，長期插電，就很少放電」、「0-100%為循環1次，如果是 99-100%要重複100次，才算循環1次一直充即是一直保持100%，那就永遠不會增加」。

一票果粉也查看電池狀況，「100%掉99%可以撐很久，但99%往下掉跟雪崩一樣」、「我332次95%！看來我保持的不錯」、「100%撐了七八個月…後面直接崩」、「我這台才半年，循環133次」、「電池健康度83%，你給了我一個理由，該換手機了」、「嚇到了...391次、90%掉好快」。

到底該如何讓「電池健康度」維持在良好的狀態？3C達人Tim哥透露，在設定中找到充電最佳化功能，接著將設定上限改為80％，「我挑戰了2個月，另外三個科技媒體挑戰了3個月，結果我們的電池健康度都是100%。」

Tim哥指出，使用1年的iPhone，電池健康度在86％-100％為正常，81％-85％則代表使用習慣可能需改進，如果2、3年後健康度低於80％，就要考慮更換電池了；同時，他也建議，最好不要讓手機電量低於20％才充電，然後要避免長期處於高溫或低溫狀況。