13杯飲料不買袋子「外送員噴1句」　客秒下樓！網爽翻：才會長記性

▲客人買13杯飲料卻沒買袋子。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名外送員抱怨，接到13杯手搖飲且沒買袋子的單子，且要求送到2樓，讓他傻眼不已，事後原PO請對方示範如何一口氣拿13杯，客人才甘願下樓。文章引發萬人熱議，「這種必須請他自己下樓搬，往後才會長記性」，不過也有外送員曝幸運事蹟，反而自掏腰包買袋子，中了好幾次500元雲端發票獎。

一名網友在臉書社團《UberEats台灣》表示，最近接到一張13杯手搖飲，但沒買袋子的單子，抵達指定地點後，原PO傳訊請客人取餐，對方卻回應「有電梯在二樓而已」。

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然而原PO不肯妥協，反問「13杯怎麼搭電梯拿上去？妳教我。」聞言，客人才願意下樓取餐。

文章曝光後，引發萬人熱議，「直接在外送桌上擺成像貢品一樣，然後走人」、「你就全部放電梯裡面，拍照走人，他不用下來，你也不用上去」、「這種必須請他自己下樓搬，往後才會長記性」、「有錢叫飲料，沒錢買袋子，還想叫你送上去」、「我都帶黑垃圾袋，有裝過送上樓，客人也傻眼」、「那麼多杯，上樓途中掉了算誰的」。

也有過來人曝反擊法，「我都是自己買袋子，叫客人下樓取餐，再從袋子裡一杯一杯交到他手中，看了就爽」、「我上次就接過20杯沒袋子，看到傻眼，結果我買了3個袋子，到了顧客那（補習班）約5個高中生下來拿飲料，我直接說你們沒買飲料袋，袋子我要回收，5個高中生當場傻眼5秒，換我爽了5秒」。

其中也有網友幫忙緩頰，「有時候是忘記買袋子了，不是故意不買的」、「訂熊貓習慣了，突然訂Uber真的會忘記加購袋子」、「我有遇過根本沒有袋子的選項，想買卻不能買」、「有時候是店家沒提供」。

此外，有外送員分享幸運事蹟，「其實我更喜歡買家不買袋子，我都協助幫忙買，然後用載具存發票，這樣中過好幾次雲端500元；有時再跟客人反映袋子問題，客人還會直接給20-50元小費，何樂而不為？」