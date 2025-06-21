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社會 社會焦點 保障人權

米克斯路上亂衝害騎士慘摔「犬死人傷」　沒綁牽繩飼主吃罰單

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區昨（20）日晚間發生一起機車與犬隻碰撞的交通事故，導致一名女騎士輕微擦傷，而犬隻不幸死亡。事故發生後，警方已找到犬隻飼主，將依道路交通管理處罰條例可開罰600元罰鍰。

▲▼高雄市鼓山區昨（20）日晚間發生一起機車與犬隻碰撞的交通事故，導致一名女騎士輕微擦傷，而犬隻不幸死亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄市鼓山區昨（20）日晚間發生一起機車與犬隻碰撞的交通事故，導致一名女騎士輕微擦傷，而犬隻不幸死亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

昨晚約 10 點 30 分，鼓山區臨海二路傳出交通事故。警方獲報後立即趕抵現場，經了解，一名 47 歲的王姓女子騎乘普重機車，由東往西直行時，不慎與一隻米克斯犬發生碰撞。這起事故造成王姓女子輕微擦傷，她已自行前往就醫，意識清楚。而被撞的米克斯犬則當場死亡。警方對王女進行酒測，並無酒精反應。

警方隨後查出犬隻飼主為一名78歲的洪姓女子。洪女表示，平時狗狗都在住家騎樓下徘徊，不清楚為何會突然跑到馬路上。

▲▼高雄市鼓山區昨（20）日晚間發生一起機車與犬隻碰撞的交通事故，導致一名女騎士輕微擦傷，而犬隻不幸死亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方將依《道路交通管理處罰條例》第 84 條「疏縱寵物在道路奔走，妨害交通者」之規定，對洪女製單舉發，最高可處 600 元罰鍰。此外，飼主疏縱寵物的行為也可能涉及《動物保護法》，鼓山分局將依現場事證通報相關權責單位進行酌處。

鼓山分局藉此機會呼籲廣大民眾，飼養寵物務必善盡看管責任，切勿任意放養或疏縱動物進入道路，以免發生交通事故，危及人車安全。若不幸遭遇緊急狀況，請立即撥打 110 報案，警方將迅速到場協助處理，確保民眾的行車安全。

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