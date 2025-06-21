台泥氣化爐翻轉垃圾處理模式　每日去化花蓮家戶垃圾200公噸

▲泥公司引進氣化爐技術與水泥旋窯高度整合的設施，是垃圾處理與循環經濟的重要里程碑。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣水泥股份有限公司引進氣化爐技術與水泥旋窯高度整合的設施，是台灣垃圾處理與循環經濟的重要里程碑，花蓮縣政府與台泥公司合件的再生資源利用中心促參案，成功打造出兼顧廢棄物處理效率、環境友善與地方發展的綠色產業示範據點。

隨著廢棄物產出量逐年上升，傳統焚化與掩埋處理方式面臨處理效能、環境衝擊與土地限制等多重壓力，在此背景下，氣化爐技術作為一種高效且具永續潛力的處理方案，逐漸獲得世界各國的重視。再生資源利用中心藉由水泥窯與氣化爐協同處理花蓮縣家戶垃圾，於112年12月15日正式進入營運期，對花蓮垃圾處理層面產生深遠影響。

花蓮縣是國內唯二無焚化爐的縣市，再生資源利用中心運用水泥旋窯結合氣化爐去化垃圾的技術，最高每日處理量可達200公噸垃圾，可自主處理縣內每天產生之垃圾及少量處理歷年所堆置之裸露垃圾，但受0403地震影響，台泥公司水泥窯部分設備受損，導致再生資源利用中心處理量降低，也進一步壓縮垃圾處理進度，花蓮縣政府除持續加速轉運生活垃圾至再生資源利用中心外，持續向中央申請經費解決堆置之裸露垃圾。

永續不只是花蓮的口號，更是我們實際追求的目標，只有全民共同努力，落實垃圾減量與資源回收分類，才能降低人類對環境所造成的傷害。

花蓮縣長徐榛蔚呼籲民眾：請大家從日常生活中做起，減少使用生命週期短的一次性產品，落實垃圾分類，將資源回收物與廚餘有效從垃圾中分離，有效降低垃圾產生，維護本縣青山綠水的自然環境，以「零廢棄、零碳排」作為我們追求永續的最終目標。

