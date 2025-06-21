夜會盧秀燕談反罷免　朱立倫：拜託她到各地輔選發揮最大影響力

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫20日晚上到台中與台中市長盧秀燕見面，會談內容談及大罷免。朱立倫今（21日）受訪時表示，昨日與盧秀燕見面針對31位被罷免的立委一一分析，他們有一些共同的想法，他特別拜託盧秀燕要到各地幫這些立委做輔選，發揮她最大的影響力。

朱立倫今出席國民黨立委李彥秀的南港政策說明會，對於昨日與盧秀燕見面，朱立倫說，昨天晚上他們到台中，在盧秀燕下班之後，他們深入地就整個台中的幾位立委的情況以及全台灣各地目前被民進黨惡罷的31席立委一一地做分析做檢討。

朱立倫提到，他們共同有一些想法，包括各個立委應該怎麼樣做好各自的努力，然後台中地區也會請盧秀燕來召集，等於是一個區域聯防，然後中部的聯防，最後全台灣的各地的總造勢，這些都談了很多，有深入的一些分析跟深入的一些檢討。朱也說，他也特別拜託盧秀燕到各地能夠幫這些被惡罷的立委全力的支持，發揮她最大的影響力。

對於柯建銘預言7/26罷免案投票成真，朱立倫直批，這是台灣民主之恥，整個中選會的主委叫做柯建銘，中選會還沒有開會，還沒有決定，民進黨的這些罷團們就已經滿街的宣傳車都已經公告7月26號，連廣告也都做出來了。柯建銘更是在一個多月前就已經宣布就是7月26號。

朱立倫說，他本來心裡在想說中選會要稍微避嫌一下吧，不要這麼明顯吧，結果竟然所有的廣告都已經做好，所有的事實就是呈現中選會就是民進黨的中選會。

針對黨中央目前的三階段應戰，朱立倫提到，最重要要是靠區域聯防，因為他們沒有辦法像民進黨有中央無限的資源，有民進黨的神力可以結合政府的機關來做很多的這些所謂的輔選的工作。國民黨唯一能做的就是團結，團結除了個別立委以外，一定要做區域的團結，區域的團結像台北市要區域的團結，北北基也可以區域的團結，中部地區或者是桃竹苗也可以做區域的團結，然後最後在全國的大家共同團結努力，這樣的一個團結努力讓大家能夠動員出來，所以愛國者行動是重點在愛台灣，大家要行動，要站出來投不同意罷免票，唯有透過這樣的方式才能夠催出所有的不同意罷免票。

