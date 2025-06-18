借鏡烏克蘭！台灣與美軍工企業簽約「目標年產18萬架作戰無人機」

▲圖為一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機，飛越俄軍陣地。（示意圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

面對中國日益加劇的軍事威脅，台灣與美國國防科技公司Auterion於17日簽署多年期合作協議，將共同研發無人機及無人載具系統，強化台灣的防衛實力。這項合作由台灣國家中山科學研究院主導，計畫引進Auterion於烏克蘭戰場中經實戰驗證的無人機作業系統與集群軟體，並在2028年前達成年產18萬架軍用無人機的目標。

Auterion成立於瑞士，目前總部設於美國維吉尼亞州，其技術曾在烏克蘭戰場上成功摧毀坦克、艦艇等高價值軍備。綜合外媒報導，執行長Lorenz Meier指出，透過這次與台灣的合作，期望建立一支具規模的自主無人機艦隊，提升嚇阻中國的能力，「我們的技術已被證明能有效嚇阻侵略，這是協助自由民主國家自我防衛的道德責任。」

此次合作不僅涵蓋無人機軟體的導入，也計畫在未來數年內與台灣製造商合作，建立本土化的無人機零組件供應鏈。台灣方面表示，未來兩年內將致力於完成所有無人機核心零件的在地生產，降低對中國供應鏈的依賴。台灣國安會諮詢委員李育杰指出，中國掌握全球80%無人機市場與零組件供應，已構成重大的國安風險。

在合作宣布的同日，中科院也於宜蘭蘇澳舉辦水面無人載具展示活動，展示多款具軍事用途的無人艇與偵查設備，並邀請包含Auterion在內的多家國內外廠商參與。中科院院長李世強致詞時表示，「感謝各國廠商的支持，我相信你們很快就會被中國制裁，但我們堅信自由民主的選擇是正確的。」

這項超長期的合作計畫，預期未來將擴展至數百萬架無人機的應用，創造數億美元的經濟與防禦價值。分析指出，烏克蘭以無人機在空中與海上成功反制俄羅斯的軍力優勢，對面對中國壓力的台灣提供了寶貴的戰略啟示。隨著美國與歐洲對中國無人機產品祭出更多限制，台美合作也象徵全球自由民主陣營在國防科技上的重新整合與佈局。