無人機考照將開放恆春機場　農噴申請拚年底前簡化程序

▲民航局規劃開放恆春機場為無人機測試考場。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

目前國內無人機達3.8萬架，其中農噴無人機每年約有150件申請需求，且逐年增加，為輔導產業，並讓無人機運用活化，民航局已著手簡化風險較低、使用目的較單純的農噴無人機檢驗程序，從75條簡化為37條外，為讓無人機考證更方便，民航局也規劃開放恆春機場作為無人機測試場域。

根據民航局統計，截至今年5月底，國內無人機註冊總數達3萬8776架，具備合格操作證人員為2萬4911人，法人團體具備執行無人機商業活動資格者共796個。每月由民航局審查並會商地方政府同意的無人機活動案件約有500件，申請類型包括空拍紀錄、農藥噴灑、物流試辦計畫、飛行試驗與無人機群飛展演等。

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相關申請案件中，農噴申請每年約有150件，且有逐年增加趨勢。民航局表示，考量農噴作業多於農業用地進行，人口密度較低，且高度較低、速度較慢，風險也相對較低，將簡化農噴無人機之檢驗程序，除必須符合規定的項目由75條大幅減少為37條外，將增加25公斤以上農噴無人機的檢驗機構。

民航局表示，相關法規修正仍要邀集專家學者和業者研商外，目標希望今年底前可以上路，業者必須準備的分析資料、事後需提出的分析報告均可大幅減少，加上檢驗機構增多，可節省許多人力與時間成本。

▲農噴用無人機申請程序將簡化。（圖／民航局提供）

此外，業界最為期盼的無人機測試場域，民航局指出，目前對於無人機測試，採「原則開放，例外申請」，綠區的活動，只要遵守操作限制，不論活動性質，均無須申請，當然也包括測試。紅區或者高度超過400呎的測試，則需提出申請。

至於高度較高、範圍較大的無人機測試，民航局表示，目前規劃開放恆春機場供業者申請作為測試場域，在不影響民航機與軍機作業前提下，執行測試作業。如果執行情況良好，未來也會繼續安排適合的機場與空域。

民航局表示，為了讓操作者更方便考照，將持續協調增設考場，目前全台共設置24處考場，民航局已與南投、彰化地方政府合作，輔導設置新考場，希望能在今年達成「每縣市均有考場」目標。

此外，修正後的遙控無人機管理規則自去年12月起適用後，領取學習操作證的年齡下修至14歲，根據民航局統計，目前18歲以下申領學習操作證有100人，在修法下修領證年齡後，半年來有14人申領學習操作證，民航局表示，會繼續宣導、推廣，讓無人機活動持續向下紮根。