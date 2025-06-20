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秒變身雷達預警機　陸新款大型無人運輸機可載重25噸

▲▼陜西飛機工業集團公布旗下最新的大型無人運輸機「䴉影60」，擁有改造成空中預警機的巨大潛力。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲陜西飛機工業集團公布旗下最新的大型無人運輸機「䴉影60」。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

掌握無人機前景優勢，中國再推出全新大型無人運輸機「䴉影60」，預估其商載能力將一舉超越現役最大的「白鯨航線」W5000大型運輸機，來到25噸級可觀的數據。除了商業運輸以外，鹮影60最大潛力是可改裝成為空中預警機，大幅拓展解放軍電子作戰範圍。

䴉影60是由陜西飛機工業集團在一場公開會議中所公開，從其設想圖可以看到這是一架擁有四發螺旋槳的無人運輸機，尺寸與目前運-8、運-9機型類似。據了解，過去在運-5運輸機基礎上研製的無人運輸機已經試飛成功，而以運-9為基礎推出下一代無人運輸機，非常符合的中國研製路線。

在䴉影60尚未亮相之前， 「白鯨航線」W5000雙發大型運輸機為現役最大的無人運輸機，該機擁有10.8噸的最大起飛重量、5噸的商載能力以及2600公里的最大航程，整體尺寸和商載能夠達到運-7運輸機的級別。而䴉影60若能達到運-9的水平，其商載能力將向上大幅提升，一舉達到25噸級水平。

▼白鯨航線W5000無人貨運飛機，搭載陸產AEP100渦槳發動機。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼白鯨航線W5000無人貨運飛機，搭載陸產AEP100渦槳發動機。（圖／翻攝央視新聞）

當然䴉影60備受矚目的是未來改裝後夠進入軍用領域，成為各種特種飛機的空中載台。陸媒指出，目前中國的新型預警機、電子戰飛機、海上巡邏反潛機等都以運-9改裝，䴉影60在取消駕駛艙和飛行員生命保障系統等，使得成本大幅降低，若在此基礎上發展雷達哨戒機、電子戰飛機等，其雷達功率和搜索範圍將比使用中小型無人機發展而來的空中預警無人機更大。

報導進一步分析，這種同機型的無人雷達哨戒機、電子戰機可以作為空中預警機的「忠誠僚機」，通過數據鏈在空中聯網，打造「分布式」空中預警/電子支援作戰模式。

在實戰中，可安排一架空警-500預警機坐鎮中軍，多架䴉影60版的雷達哨戒機、電子戰機在多個方向占據前出陣位，將空中預警和電子戰作業範圍大幅拓展。若雷達哨戒節點被敵方發現並摧毀，並不會造成人員傷亡，只要向前再部署一架無人哨戒機，就能夠補充完善預警網的缺口。

▼運-9運輸機。（圖／翻攝自微信公眾號「央視軍事」）

▲▼運-20和運-9同台考核精準空投、精準著陸等項目，最終由運-9勝出。（圖／翻攝自微信公眾號「央視軍事」）

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