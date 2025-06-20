到日本旅遊！踏出電梯「包包已經不見」　可惡手法曝光

▲很多人喜歡到日本玩。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「最近日本發生很多故意撞人事件。」女網友日前發文透露，她朋友的父母到日本旅遊，不料在出電梯前，就被撞了一下，緊接著就發現自己的側背包被剪斷，整個包被偷走，「最近世博會觀光客很多，可能真的有些壞人針對觀光客偷，還有對觀光客不友善的故意撞人」。

這名網友在Threads上發文，提醒赴日旅遊的民眾提高警覺，因為「最近日本發生很多故意撞人事件」。她透露自己已經聽了兩個到日本旅遊的朋友說過，現在有人會故意針對觀光客，明明路很大條，卻會故意撞人，然後快步離開。

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原PO指出，像是朋友的爸媽之前搭乘電梯時，就有個老太太也跟著進去，並在角落觀察他們。當電梯門一開，朋友的父母好心禮讓老太太先行出電梯，然而老太太卻撞了朋友的母親，並快速離開。事後朋友的母親才發現側背包的背帶已被剪斷，整個包包遭偷走，「他們這幾天自由行的所有錢都在裡面還有卡，真的很慘」。

原PO也透露，朋友的家人馬上向日本警方報案，但未能獲得積極回應。因此她也提醒，大家若到日本旅遊，務必要多多注意，「不要以為日本很安全，最近世博會觀光客很多，可能真的有些壞人針對觀光客偷，還有對觀光客不友善的故意撞人」。

原PO也補充，這類事件不一定是日本人做的，「這不能保證」，只是想提醒大家，日本近期有這類的事情出現，大家要多加留意。

本文經原PO授權引用