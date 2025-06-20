78歲無照老董暴衝！9人受傷7提告　遭警傳喚說明...他沒出現

▲由於撞擊力道猛烈，現場一片狼藉（ETtoday資料照／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市中正區重慶南路一段5月下旬發生一起嚴重事故！1名78歲邱姓老翁無照駕車衝撞7台車導致9人受傷。邱男則一度受困駕駛座內，被送醫救治，據悉，邱翁已經出院，遭7名傷者提告過失傷害罪嫌，警方原訂通知邱20日到案說明，但邱則沒有現身，只委由律師遞交陳報狀（說明書）。

北市重慶南路1段在5月下旬，1名78歲邱姓男子下午2時許，駕車從北往南方向行駛，不明原因突然駕車暴衝，闖紅燈高速闖越馬路，先是撞上2台機車後，再撞飛行人，最後衝撞一台公車、3部汽車才停下，一共造成9人受傷。

邱男事發當下一度受困駕駛座內，熱心民眾見狀隨即上前，將他拉出車外，邱脫困後自述右腰疼痛、左臉腫脹，被送醫救治，但面對警詢時供稱，「不記得了」、「忘記了」。

邱的身份也遭起底是某登記資本額為1.98億的貿易公司董事長，也被查出「從來沒考過駕照」，從2019年起還有4次違規紀錄，包括無照駕駛、違規右轉、未禮讓行人等。

警方指出，邱姓男子目前已出院，全案9名傷者除了公車司機以及車上乘客外，其餘7人均提出過失傷害告訴，警方通知邱20日到中正一分局說明案情，但邱卻未現身，只有委託律師遞交陳報狀。

▲双榜法律事務所律師張日昌代表邱姓肇事男子到北市中正一分局遞出陳報狀。（圖／記者邱中岳攝）

双榜法律事務所律師張日昌表示，案發時後發生撞擊，腰椎有受傷，收到警方要求接受訊問，所以也事先請示，委由律師遞交陳報狀的方式，向檢察官報告目前已知案情，等邱先生身體狀況較之後，也將配合調查機關做釐清事實的部分。

其次，邱先生沒有來，也代表邱先生替車禍案件的傷者、造成社會恐慌部分表達歉意，也代表邱先生回應，必須擔負的相關責任，絕對不會逃避，邱的家屬也陸續跟傷者表達歉意，個別進行相關和解事宜。

律師也指出，邱先生因為年紀較大，受到這次撞擊也造成身體相對嚴重的影響，所以身體恢復部分也需要時間，對於和解部分，希望能夠盡最大努力解決問題。