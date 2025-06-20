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一「焰」入魂！揭曉開運福袋，測測你的下半年能否紅紅火火？

▲▼黑松金高,赤焰酒,開運福袋。（圖／黑松金高提供）

生活中心／綜合報導

2025乙巳蛇年，原想挾帶龍年擺尾好運，沒想到上半年國際局勢波動、景氣搖擺動盪，你是否也感受到日常中的不確定感與持續源源而來的轉變壓力，難以適應？從經濟、政治、產業都刮起了全球颶風，甫過完上半年的你，是否仍然感到恐慌不安？下半年已經啟動，後續是該繼續觀望、穩紮穩打？還是要趁勢而起、大展身手？《命定你下半年的紅紅火火！「焰」選福袋 搶先開》動動手指，指引你下半年的運勢走向與轉運神物。

測驗名稱：《命定你下半年的紅紅火火！「焰」選福袋 搶先開》

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透過測驗揭曉屬於自己的下半年應對能量——是內斂冷靜、深藏不露的「青焰」？還是氣場全開、脫穎而出的「金焰」?

青焰福袋：沉著應對的低調烈焰

選到青焰的你，是穩定團隊的核心力量。在不確定的局勢中，你懂得隱身等待，帶著智慧持續推進；表面平靜，實則內蘊能量，正如今年赤焰酒系列新作【青焰】，低調瓶身映襯高溫淬鍊下的醇粹酒體，溫潤而厚實。瓶身設計採用深靛青藍交錯火紋，象徵從紅焰、藍焰融合後，經「紫焰」進化至最醇淨無瑕的階段——青焰。酒體風味猶如踏入森林般的那種寧靜穩重，交織著淡雅火麴香與果酸層次，是一場慢火細釀般的感官探索。

▲▼黑松金高,赤焰酒,開運福袋。（圖／黑松金高提供）

金焰福袋：趁勢而起的耀眼烈焰

選擇金焰的你，是勇於出擊、氣場全開的行動派。擅長嗅出先機、把握時機，擁有一出場就能聚集眾人目光的能量。正如赤焰金高系列的隱藏版珍稀之作「金焰」，帝王金的瓶身設計，象徵著如同經歷洪爐烈焰後所誕生的極致鍛造。酒體入口即展現飽滿能量，爆發力與尾韻的收斂兼具，宛如你在面對下半年挑戰時的狀態——果斷、華麗、不留餘地，轉瞬即成全場焦點。

▲▼黑松金高,赤焰酒,開運福袋。（圖／黑松金高提供）

你知道嗎？白金龍赤焰金門高粱酒系列不凡的祕密，就藏在它的製酒核心工藝「火入麴」。「火入麴」的麴塊可遇不可求，只有在天然的環境條件下完美協調才能成就，在麴體上出現火圈現象，象徵高溫中極限活性發酵。「火入麴」在育麴與落菌階段的成熟度極高，進而淬練出非常珍稀的絕妙酒體，將風味提升至更高的層次，啜飲入喉後能感受到醇厚芬芳。火入麴猶如命運，需仰賴天時地利、專注與堅持，才能成就最佳風味。這正是「焰選福袋」背後，最深刻的精神隱喻。在蛇年的混沌多變局勢中，只有透過不斷地匯聚與沉潛，鍛鍊出鋼鐵般意志與不屈不撓的毅力，終能突破困境，熟成淬出嶄新的格局。

▲▼黑松金高,赤焰酒,開運福袋。（圖／黑松金高提供）

黑松金高前年推出的白金龍赤焰金門高粱酒獲動腦雜誌年度傑出包裝設計金獎，延續系列包裝設計概念「豐聚藍」、「赤焰紅」、「紫焰」。今年新作「青焰」，象徵運用極限高溫火麴的技術釀製後，由紅轉青的赤焰而生。另也推出限定隱藏的金焰，氣勢磅礡，閃耀不凡金焰的外裝，更寓意著火入麴後珍稀酒體的尊臨天下。當別人恐懼不安，你更要沉穩進取，面對內外夾雜的變數與風險，謀定而後動，如同白金龍赤焰金門高粱酒的內化沉穩，為自己下半年定下穩踏前進的佈局策略，靈蛇出洞，勇敢出擊，為自己引信點燃下半年的高昂運勢，達到赤焰般的紅火鴻運境界。

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關鍵字：

黑松金高赤焰酒開運福袋

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