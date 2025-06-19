政府民間跨單位整合　嘉義城鎮韌性演習強化地方應變

軍聞社／記者吳柏融嘉義19日電

嘉義市政府今（19）日辦理2025城鎮韌性演習，演習區分上午兵棋推演、下午實兵演練，動員警消、醫療、民防與志工團體，推演各階段應變中心開設、災害警報傳遞、防救疏散等課目，並從中找出機制不足與改善之處，將資源做最有效的整合，以強化地方應變韌性。

兵棋推演在嘉義市消防局舉行，由嘉義市長黃敏惠主持，環境部葉次長擔任指導官、國防部全動署林純玫副署長擔任演習評核帶隊官，行政院政委季連成則出席指導；推演置重點於聯合封鎖、火力打擊、全面作戰等三階段，以戰場景況災害搶救為想定設計主軸，模擬戰時應變機制、擴大民力運用、民生必需品配售、關鍵基礎設施防護、急救站及救濟站開設等情境處置，驗證地方、政府與民間跨單位的整合協調，建立應變機制。

綜合實作演練於各場地實施，首先演練「戰時民生必需品配售」，以戰時物資短缺情境，配發與秩序維護；隨後前往蘭潭水庫，進行「經建設施遭破壞搶救」，模擬設施因爆裂物攻擊，造成水庫受損與人員傷亡救護等演練。

隨後，因造成多人受傷，轉往開設於西區衛生所「急救站」，展開分級醫療處理，減緩醫院急診壓力，急救站處理輕傷及中傷的病患，減少大量傷患時醫院負荷；最後則進行「救濟站」收容演練，演練戰時流離失所民眾的收容與生活安置機制。

嘉義市長黃敏惠表示，藉由城鎮韌性演習，加強市府與公民營等單位間協調聯繫，運用平時的整備加以防範，有如「備戰於平時、防災於日常。」才能穩定社會、守護國人生命財產安全，嘉義市政府將持續精進防災作為，打造真正安全的韌性城市。