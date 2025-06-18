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「電子傷票系統」支援戰傷多傷患調度　軍醫局攜手廣達導入AI醫療技術

軍聞社／記者王進福台北報導

國防部軍醫局、國防醫學院與廣達電腦17日進行產官學合作簽約儀式，宣布將聯手研發「電子傷票系統」，可即時記錄傷患基本資料、生理訊號與檢傷分類資訊，透過加密通訊即時傳送至後方指揮與醫療單位，提升資訊流通效率與救援指揮判斷品質。

簽約儀式在國防醫學院可勝廳舉行，軍醫局局長蔡中將、國防醫學院院長林少將、三軍總醫院院長陳少將及廣達電腦董事長林百里、技術長張嘉淵等人出席，產、官、學界的代表齊聚，正式啟動三方跨域合作。 　

次合作中，國防醫學院衛訓中心作為學研執行主體，導入多年累積戰傷評估、戰場醫療流程與醫療資訊系統研究成果，結合廣達在AI醫療技術、系統整合與資安架構方面的深厚基礎，以及軍醫局提供實戰需求驗證與軍種推廣支持，整合三方資源，進一步提供可標準化部署的前線智慧醫療方案。 　

蔡局長表示，「電子傷票系統」支援多傷患動態調度，能依戰場規模靈活擴展部署，減少手動紀錄與誤差，協助醫護專注臨床判斷與救治決策。推動此系統不僅標誌國軍醫療智慧化的重要進展，也為醫療科技及與國防應用融合提供示範，並規劃引進常備部隊、戰訓演練與災防演練中部署，朝智慧醫療標準化、國防醫療模組化目標邁進。

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