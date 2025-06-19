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快訊／賴清德今召開軍事會談　下令緊盯中東、中共雙航母行動

▲▼總統賴清德19日召開軍談，要求緊盯中東情勢與中共雙航母動態。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德19日召開軍談，要求緊盯中東情勢與中共雙航母動態。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

針對近期國際地緣政治與中東地區情勢變化，總統賴清德19日下午於例行軍事會談中，再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，並要求緊盯中共航母山東號、遼寧號船團在第一、二島鏈相關海面上的行動。

賴清德在軍談中指出，近期中東地區情勢的持續緊張，連帶更引發全球安全的連鎖挑戰。國安團隊自第一時間就持續彙報最新情資，並掌握相關情勢發展。

賴清德表示，從我國甚至是印太區域的角度，特別值得關注的是，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓不但不曾因為中東局勢而有所減緩，連日來，山東、遼寧兩個航空母艦船團在一、二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀的風險，引起國際社會的高度關注。

賴清德說，為了確保印太安全穩定不受到破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，並密切注意相關的情勢發展。同樣的，台灣也要請國防部以及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力。同時，也要與各友方保持緊密聯繫與協調，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域的和平與穩定。

此外，賴清德也提到，面對中東局勢可能導致國際原物料和能源價格波動，以及全球供應鏈及航運出現變數，已責成行政團隊密切關注對我國經濟的潛在影響，提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，並持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

賴清德說，情勢瞬即萬變，但只要我們嚴陣以待，時刻警惕、堅強戰備，就能守護我們的家園與未來。請各單位嚴格執行，有任無懈。

▲▼總統賴清德19日召開軍談，要求緊盯中東情勢與中共雙航母動態。（圖／總統府提供）

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