瀕絕巴氏銀鮈復育feat.啟智生療育　林業署、社福機構合建庇護池

▲參與單位一同將巴氏銀鮈放入德安啟智教養院庇護池。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署發起跨域異業合作，於南投縣德安啟智教養院為瀕臨絕種保育類野生動打造最新庇護池，不僅提升緊急救援與保育量能，更讓該教養院院生透過參與動物照護提升專注力與責任感，首度開創生態保育與社福共融雙贏的嶄新模式。

「巴氏銀鮈德安啟智教養院庇護池」今天正式啟用，林業保育署南投分署、臺中市野生動物保育學會、水利署第三河川分署、南投縣農業處及私立德安啟智教養院等單位都共同參與見證。

▲巴氏銀鮈。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，吳志典攝）

林保署南投分署指出，巴氏銀鮈因棲地喪失、工程擾動及極端氣候等壓力，僅存於烏溪流域中下游及其支流貓羅溪，族群存續日益險峻，需透過人力救援與庇護以確保其存續；該分署自111年起透過國土生態綠網平臺，串聯公私單位整合跨域力量，推動原生族群監測、棲地復原、緊急搶救與庇護場所建置等保育行動，112年由第三河川分署協助於台中市建置3處庇護池，並在臺中市野生動物保育學會持續專業協助下，成功收容救援個體、穩定繁殖增殖，為族群復育開創契機。

▲臺中市野生動物保育學會偕同德安啟智教養院院生，進行庇護池環境整理及外來種魚類移除工作。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

南投分署說明，既有庇護池運作穩定，但庇護量能亦面臨新的挑戰，且烏溪支流貓羅溪水系尚無適當庇護場域，因此今年度透過臺中市野生動物保育學會的評估及媒合，尋得德安啟智教養院內生態池，評估其環境條件與人力協作潛力，可作為貓羅溪水系域外庇護所；德安教養院亦願意提供場域及院生人力協助巴氏銀鮈保育工作，更透過院生參與魚隻照養與生態互動，提升專注力與責任感，成為結合生態教育與身心復健的異業合作典範。

南投分署長李政賢強調，巴氏銀鮈保育並非單靠短期搶救與庇護即可長治久安，仍須從根本的棲地復原與潛在適生區域之調查評估著手，未來將持續滾動式檢討與調整保育策略，與各界攜手推進，為國土生態多樣性守護重要環節。