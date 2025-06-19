要求地方自籌租補經費恐苦到租屋族？　國土署：原則上補貼不中斷

▲內政部長劉世芳（右）、國土署長吳欣修（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

內政部日前函文各地方政府要求自籌明年租金補貼10%至40%不等經費，引起地方首長反彈。國土署長吳欣修今（19日）表示，這個案子到今年都是很確定會執行的，中央和地方會再多做溝通，「對民眾的租金補貼原則上不會中斷」。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修等人列席，繼續審查住宅法部分條文修正草案。

對於中央要求地方政府要求自籌明年租金補貼，租屋族也憂心租補政策是否會中斷。對於吳欣修表示，對民眾的租金補貼原則上不會有中斷的問題，因為這項政策截至民國114年，都是確定要再執行，但因《財劃法》修法的關係，今年初開始跟地方政府溝通，如果財劃法真正落實時，希望地方政府要編列配合款。

吳欣修解釋，發公文在地方預算編列是必要程序，尤其地方在大多會在7月底之前把預算編列送到議會，關於租屋補貼部分會和地方政府來溝通，大原則是不會讓租金補貼中斷。

吳欣修說，其實在110年之前，中央、地方政府有各自編列配合款，早期雖是以戶數區分，但仍維持75比25的原則；現在戶數增加後，但地方政府在財劃法通過後收入也會增加，中央、地方事權重新談妥的過程中，地方政府籌編相關經費，也是有事權分工的必要性。