單周就診人次「恐上看10萬」　醫示警：4病毒同時流行

▲疾管署預估，新冠疫情將在6月中下旬達到高峰。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

最近國內新冠疫情持續升溫，上周（11至17日）新冠門急診就診逾1.9人次，較前一周上升88.2%，疾管署預估6月中下旬達高峰，單周就診人次上看10萬人。對此，小兒感染科醫師李尚謙指出，近期新冠疫情再度上升的原因，包括病毒變異更強、群體免疫力下降、疫苗涵蓋不足與社會行為改變等，加上目前同時有流感、副流感、hMPV等病毒流行，共病感染與交叉感染機率升高，也會使COVID-19更易傳播與被檢出。

李尚謙昨（23）日在臉書粉專發文表示，根據最近呼吸道分子生物學檢驗，前3名分別是流感病毒、人類間質肺炎病毒（hMPV）、副流感病毒。最新資料顯示，近期COVID-19呈現明顯上升趨勢，預估疫情將在6月中下旬達到高峰，就診人次可能攀升至單週10萬人，對高風險族群（如65歲以上、具慢性病史及未接種JN.1疫苗者）可能帶來重症與死亡風險。

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李尚謙提到，近期流行的變異株以JN.1為主，並有NB.1.8.1及XEC等共同流行，其中LP.8.1為主要變異株；其他國家新冠陽性率亦持續攀升，LP.8.1在歐美地區佔比高，亞洲地區如中國大陸、香港亦有明顯上升趨勢。

關於新冠疫情再次上升的原因，李尚謙分析，目前流行的變異株如JN.1、NB.1.8.1、XEC、LP.8.1等，具有更強的傳播力與免疫逃脫能力，即使曾經感染或接種疫苗者仍可能再次感染；且多數人距離最後一劑疫苗接種已超過半年至1年，保護效力隨時間減弱，特別是針對新變異株的效果較差。

李尚謙接著說明，未施打次世代疫苗者比例高，特別是在高齡者與慢性病患者族群中更為明顯，加上自然感染間隔過長，若上次感染已是2022年或更早，體內中和抗體已大幅下降，對目前流行株的抵抗力不足。

李尚謙認為，如今社會防疫較鬆懈，像是口罩使用率降低、邊境管制放寬、人群聚集增加（如母親節活動、畢業典禮等），都有助於病毒傳播。

文末，李尚謙指出，目前同時有流感、副流感、hMPV等病毒流行，共病感染與交叉感染機率升高，也會使COVID-19更易傳播與被檢出，因此也提醒民眾「勤洗手才是王道」。

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