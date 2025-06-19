搶攻618商機　酷澎徵臨時工「時薪720元」！他上班3天賺破萬

▲現場提供免費餐點。（圖／原PO授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

搶攻「618購物節」電商平台全面開打折扣戰，人力需求也跟著上升，有網友表示，看到打工平台在徵晚班臨時工，開出高達720元的時薪，做3天共賺進1萬7280元，「有點回到當兵的感覺」，工作地點提供餐券，吃飯不用自己付錢，還有販賣機可以投，貼文掀起熱論。

男網友在Threads發文，看到酷澎在找臨時工，晚班時薪720元，上班時間為晚上5時到凌晨2時，他抱著試試看的心情應徵，沒想到幸運上了，上工3天可賺1萬7280元，工資統一於6月26日發放。

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原PO透露，第一天光是報到就花了2小時，有種回到當兵的感覺，不斷點人數、蹲下、打卡。工作地點有提供餐券，吃飯不用錢，也有販賣機可以使用，但只能攜帶水進場。

他提到，第一天的工作內容是使用PDA掃描包裹，之後依指示搬到指定位置，接著分類包裹，「裡面很熱，累了一點，每個地方都有飲水機，記得帶水壺，有提供手套、工作鞋，但還是建議自己帶」。

貼文曝光，掀起網友討論，「朋友上班五天逼近三萬，但是很操」、「看到這薪水不累啊，怎麼會累？」「台灣從來就不缺工，只有薪水開不夠」、「跟公司請假3天去打工都划算」、「錢到位我就是超人」；還有網友透露，「其實6/10-12號就已經有招人了，那時晚班1小時只開到600元」。

貼文獲原PO授權轉載。