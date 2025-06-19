　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶攻618商機　酷澎徵臨時工「時薪720元」！他上班3天賺破萬

▲▼ 。（圖／原PO授權轉載）

▲現場提供免費餐點。（圖／原PO授權轉載）

記者施怡妏／綜合報導

搶攻「618購物節」電商平台全面開打折扣戰，人力需求也跟著上升，有網友表示，看到打工平台在徵晚班臨時工，開出高達720元的時薪，做3天共賺進1萬7280元，「有點回到當兵的感覺」，工作地點提供餐券，吃飯不用自己付錢，還有販賣機可以投，貼文掀起熱論。

男網友在Threads發文，看到酷澎在找臨時工，晚班時薪720元，上班時間為晚上5時到凌晨2時，他抱著試試看的心情應徵，沒想到幸運上了，上工3天可賺1萬7280元，工資統一於6月26日發放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，第一天光是報到就花了2小時，有種回到當兵的感覺，不斷點人數、蹲下、打卡。工作地點有提供餐券，吃飯不用錢，也有販賣機可以使用，但只能攜帶水進場。

他提到，第一天的工作內容是使用PDA掃描包裹，之後依指示搬到指定位置，接著分類包裹，「裡面很熱，累了一點，每個地方都有飲水機，記得帶水壺，有提供手套、工作鞋，但還是建議自己帶」。

貼文曝光，掀起網友討論，「朋友上班五天逼近三萬，但是很操」、「看到這薪水不累啊，怎麼會累？」「台灣從來就不缺工，只有薪水開不夠」、「跟公司請假3天去打工都划算」、「錢到位我就是超人」；還有網友透露，「其實6/10-12號就已經有招人了，那時晚班1小時只開到600元」。

貼文獲原PO授權轉載。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱網笑了
具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她
故宮晶華「吃到飽」喊停！　最後供應日曝
夏男拿不到遺產　5億高中生母恐「只能分200萬」...原因曝
彭博：美準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動
普丁自願調解以伊衝突　川普1句話酸爆
台灣百萬美元富豪逾76萬人！居全球15強　為星國兩倍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「環島之星」也被詐騙冒名　台鐵揭新套路：5個免費名額是假的

肺癌蟬聯國人十大死因首位！醫嘆「反核反到全民罹癌」：爽到誰？

【廣編】第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場　巨大集團劉湧昌共談創新傳承與全球化

搶攻618商機　酷澎徵臨時工「時薪720元」！他上班3天賺破萬

台大「QS世界大學排名」63名史上最佳　國內3校擠進前200

限時72小時！LINE「3款表情貼」免費用　這2組還會動

【廣編】麗星郵輪打造親子專屬假期！探索星號全新升級　大人免請假、家人免船票

丹丹漢堡粉專被盜又「換臉換國籍」！網友怒刷整排：還我印度小哥

自強號拋錨排除　台鐵松山＝台北恢復雙線行車

康力生技爆吸金　股東苦等12年沒上市

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

「環島之星」也被詐騙冒名　台鐵揭新套路：5個免費名額是假的

肺癌蟬聯國人十大死因首位！醫嘆「反核反到全民罹癌」：爽到誰？

【廣編】第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場　巨大集團劉湧昌共談創新傳承與全球化

搶攻618商機　酷澎徵臨時工「時薪720元」！他上班3天賺破萬

台大「QS世界大學排名」63名史上最佳　國內3校擠進前200

限時72小時！LINE「3款表情貼」免費用　這2組還會動

【廣編】麗星郵輪打造親子專屬假期！探索星號全新升級　大人免請假、家人免船票

丹丹漢堡粉專被盜又「換臉換國籍」！網友怒刷整排：還我印度小哥

自強號拋錨排除　台鐵松山＝台北恢復雙線行車

康力生技爆吸金　股東苦等12年沒上市

3大速食店暑假優惠開跑　德克士炸雞55折、拿坡里烤雞翅10元

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

柯志恩再戰2026高雄市長　對手鎖定賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

台南38歲男酒醉街頭大聲喧嘩　遭壓制上銬保護管束

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

生活熱門新聞

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

西北雨！　今「下最大」地區曝

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

威力彩今上看14億　4生肖財運旺

7、9月恐爆嚴重天災！命理師警告：台灣要小心

大尺度Coser突公開戀情「有兩個老公」：我睡中間

台灣零負評77萬YTR「消失7個月」IG自介也改了

「樋口飯糰」新房東身分曝！黃捷：太有緣

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

防災包爆熱潮！小北百貨「1張圖」超神

快訊／自強號拋錨卡隧道　台鐵松山＝台北單線行車誤點

今午後雨最大　未來10天颱風生成機率曝

冷氣太久沒開「別急著關窗」　家電大廠：恐引發過敏性肺炎

更多熱門

相關新聞

全台速食店618優惠整理包

全台速食店618優惠整理包

618購物節正式登場，全台各大速食店祭出限時「迎戰優惠」，包括麥當勞、肯德基、頂呱呱皆可享指定品項買1送1，除外還有炸雞買6送6、披薩買1送2等好康，小確幸一次收。

必勝客618優惠一次看

必勝客618優惠一次看

消費發票中百萬　財部查到1理由不給獎

消費發票中百萬　財部查到1理由不給獎

Coupang酷澎618超夏殺購物節　6/1首波滿額優惠開跑

Coupang酷澎618超夏殺購物節　6/1首波滿額優惠開跑

酷澎在韓出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

酷澎在韓出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」

關鍵字：

618購物節晚班工作臨時工酷澎打工熱潮

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

黃金價格將大跌　原因曝光

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面