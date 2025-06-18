新潮流！陸鮮肉帥哥景區打工當NPC　一天「壁咚」300人

▲大陸各景區或遊樂園出現的「帥哥NPC」。（圖／翻攝自微博、小紅書，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽一景區5月份開出月薪3萬人民幣（約12萬元新台幣）招聘陽光帥哥NPC，要求體力好、顏值高、會拍照，「無學歷要求，只要長得帥」。此後，歡樂谷、方特等越來越多的遊樂場或景區會邀請帥哥NPC助陣，每逢節假日，帥哥NPC幾乎成了景區重要的賣點之一，引起外界關注。

《每日人物社》報導，帥哥NPC的工作內容也在發生變化，從最開始簡單地站在一起配合合影，到如今花樣越來越多，牽手、擁抱、貼臉殺成了基礎，甚至有人會設計借位接吻、用嘴巴餵棒棒糖等親密橋段，在大眾的討論中，對於這類互動的定義也不斷在親密和擦邊之間遊走。

在橫店扮演霸總NPC的熠南表示，他最受歡迎的橋段是「壁咚」，「把不同的遊客壓在牆上，然後身體迅速逼近，很多女生會害羞地慌亂躲開，緊接著，我會凝視對方的眼睛，霸道地擺正她們的臉深情對視。」

熠南透露，最放得開的遊客是7平均60歲以上的「姐姐團」，喜歡追求刺激，她們會把壁咚直接換成床咚，「拉一下我的衣服，我就會立刻靠近，鼻尖對著鼻尖，能清楚地感受到對方的呼吸，原本說不夠刺激的姐姐也會立刻低下頭，不敢和我對視。」

在歡樂谷扮演帥哥NPC的廖健淇提到，自己在網路上爆紅的短片便是「隔著卡牌接吻」橋段，就是和遊客隔著一張薄薄的卡片接吻，或有的是借位接吻，「雖然這個橋段很火，但其實我心裡是不想這樣出圈的。」

廖健淇無奈的說，在現場看這樣畫面是很曖昧的，「事實上，在大庭廣眾之下做這麼親密的舉動是有些尷尬的，當時圍著的人很多，實際上就相當於兩個陌生人當著更多陌生人的面直接隔著張卡片就開始接吻，我當時的笑容其實更多是尷尬的笑，後來甚至都有些機械化了，親完一個接著親下一個。」

然而，面對這份NPC職業的不確定性和審美風向的變化，部分帥哥NPC扮演者嘗試轉型或開發其他職業技能。他們普遍認為，單純依靠顏值和親密互動並非長久之計，還是得不斷提升專業技能和綜合素質，才能更好的應對行業變化和挑戰。