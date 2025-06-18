南海海槽威脅增加！日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震

▲日本政府自311大地震後，便積極推動防災，提升建築耐震度。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本政府先前預估，南海海槽在未來30年內發生規模8以上地震的機率高達80％。如今根據最新調查，大分縣國東半島沿岸新發現一條長約60到70公里的活動斷層，以「橫向錯動」為主，雖引發大規模海嘯機率較低，但若活動，恐引發規模7以上強震，讓當地居民備感憂心「沒想到這邊竟有斷層...」

根據日本國家研究機構「產業技術綜合研究所」調查，這條斷層長約60至70公里，呈直線分布，從大分縣國東半島外海一路延伸至山口縣周防大島。研究所主任研究員吉見雅行指出，斷層型態屬於橫向錯動，較難引發大規模海嘯，但若活動，恐帶來規模7以上強震。

日本政府2019年曾預估，若南海海槽大地震發生，大分縣最嚴重恐有2萬人死亡。隨著日本整體近年努力推動建築耐震化，今年3月預測大分縣死亡人數約為1.8萬人，相較前幾年有所減少。不過，隨著新斷層的發現，大分縣政府預計7月召開專家會議，將國東斷層納入評估，重新進行地震災害預測，以擬定更具體的防災對策。

針對「南海區域未來30年有80％機率發生大地震」，我國中央氣象署18日也說明，不少民眾疑惑地震機率是如何算出？又為何會提高？其實研究人員是根據歷史上中大型地震的發生間隔，估算出該地區的「地震週期」，進一步計算出未來特定期間內發生地震的機率。

氣象署指出，除了歷史紀錄研究，科學家還會結合斷層活動、地質調查，以及古地震留下的證據，再透過統計模型計算未來一定時間發生地震的機率。因此，這些機率是根據大量研究與數據分析得出的結果，不是毫無根據的臆測。

以南海海槽大地震的週期為例，根據日本氣象廳計算的大地震機率，距離上次地震時間越久，發生大地震的機率就愈高，2013年機率約在70％，到了2025年則達到80％。不過，地震週期只是分析地震發生可能有規律的切入點之一，不代表大地震會在預估的當年發生，且地震機率也只是個預估值，目的是提供防災政策的科學參考依據。