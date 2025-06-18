高鐵桃園站協助方舟教養院　台中一日行

▲高鐵桃園站協助方舟教養院台中一日行。（圖／高鐵桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵公司落實企業社會責任，關懷各地弱勢團體並不定時邀請體驗高鐵旅程，感受沿途的美好風景，18日高鐵桃園站協助桃園新屋區方舟啟智教養院一行43人前往台中科學博物館進行一日輕旅行。出發前，站方特別接特院生乘車並送上祝福，並希望這一次的高鐵旅遊能為他們的生活增添一段溫馨難忘的回憶。

高鐵桃園站劉和鎮站長表示，高鐵列車是年節假期許多歸心似箭的民眾重要的交通運輸工具，每逢佳節車站大廳裡總是有許多思親與思鄉情切的旅客帶著開心的笑容準備返回心心念念的家鄉與家人團聚。即使是家人不在了，也能藉由家鄉景色回憶兒時的情景。

非常開心此次在協助方舟的院生們出遊中還能讓小偉及小專也一起回到了朝思暮想的家鄉，這也是高鐵公司一直期盼能傳遞的愛與關懷的正能量，未來也希望他們能記得這份美好的回憶，在人生的道路上持續地往前邁進。

「方舟啟智教養院」位於桃園市新屋區，院長廖心慈特別表示，機構內除提供身心障礙者日常照護及學習一般的生活自理外也希望憨兒們走出戶外，但因為日常生活範圍較為受限，也少有機會搭乘大眾交通運輸，因此此次的出遊不僅是一次難得的社會參與機會，也讓憨兒們能親身感受社會的溫暖與包容。

這次的高鐵旅程除了能一覽台中科博館及前往審計新村品嚐道地小吃外，也同時讓院中一對家鄉來自台中的憨兒姐弟圓夢；憨兒小偉及小專姐弟因家人年邁離世後姐弟成為了失親者，在失去家庭的支持後已多年未回到台中故鄉，這次能在高鐵公司安排的旅程中也讓他們一併踏上回鄉的列車，更讓姐弟倆的旅程增添了一解鄉愁的溫暖。