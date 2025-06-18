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【廣編】《28年毀滅倒數》首映現場上演激烈槍戰搏鬥　跑酷感染者攻佔美麗華百樂園

▲▼28年毀滅倒數,首映,感染,跑酷,末日,電影。（圖／索尼影業提供）

▲《28年毀滅倒數》首映會於6月17日晚間在美麗華影城盛大登場，沉浸式表演震撼全場。

圖、文／索尼影業提供

末日題材驚悚電影《28年毀滅倒數》於昨晚（6/17）在台北美麗華影城杜比廳舉辦盛大的首映活動，以一系列創意沉浸式演出帶領現場觀眾提前進入電影中的末日世界。活動開場便在1樓水舞廣場上演一場驚險刺激的跑酷追擊秀，伴隨著電影中毛骨悚然的配樂，以及英國作家魯德亞德吉卜林詩作《軍靴》的朗誦錄音，四名感染者突然現身廣場中央，展現驚人的敏捷身手。他們迅速攀爬障礙、空中翻滾，顛覆了大家對感染者行動緩慢的刻板印象。進化後的感染者不僅更加強壯兇猛，也讓末日浩劫的恐懼感倍增。現場觀眾目睹這場動作表演後，紛紛表示「彷彿真的進入了電影世界」，活動氣氛瞬間達到高潮。

進入影廳後，沉浸式演出再度升級。觀眾排隊檢票時，特種部隊持槍巡邏、手電筒來回掃射，模擬搜捕感染者的場景，緊張感蔓延整個影廳。當大家坐定後，異樣的氛圍仍未散去，《軍靴》的詭異朗誦配樂再次響起，感染者突然從入口衝入，特種部隊隨即開火，燈光與音效交錯下營造出真實槍戰的震撼場景。隨後，巨大感染者「阿爾法」登場，壯碩的身形與壓迫感瞬間吸引所有目光，他在激烈搏鬥中擊敗特種部隊，將恐怖氛圍推向巔峰。觀眾近距離目睹這場「末日對決」後，紛紛大讚：「超級刺激！完全置身末日世界！」

《28年毀滅倒數》由奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊與提名最佳編劇艾力克斯嘉蘭聯手打造，挑戰人類存亡的心理極限，呈現更加黑暗崩壞的世界觀與進化版本的感染者。該片於今（6/18）正式上映，提前搶先全球觀眾一步，感受末日倒數的壓迫感。

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