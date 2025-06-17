泰38歲男染「恐怖噬肉菌」暴斃長途巴士！　屍檢曝死因

▲男子被發現時已經沒有生命跡象。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

泰國一名38歲男子從呵叻府搭乘長途巴士前往清邁途中，被發現暴斃在車上。警方初步確認並無打鬥或外力攻擊痕跡，排除他殺，然而經法醫解剖後卻發現，男子的死因竟是壞死性筋膜炎，也就是俗稱的「噬肉菌感染」（又稱食肉菌）。據悉，男子陳屍座位時，左腿有明顯瘀青與血跡。

根據The Thaiger報導，南邦府一名38歲男子16日搭乘長途巴士從呵叻府前往清邁，而巴士中間臨時停靠在南邦巴士總站時，男子卻被發現坐在座位上，已經沒有生命跡象。

當時男子的左腿有明顯瘀傷與出血，且現場沒有打鬥與攻擊痕跡，因此醫師最初推斷，死因可能與慢性疾病有關。然而屍體交由法醫解剖後，卻發現死因竟是「噬肉菌」感染，學名壞死性筋膜炎（necrotising fasciitis）。

壞死性筋膜炎是一種嚴重的細菌感染，透過傷口進入人體後，會快速繁殖並釋放毒素，破壞皮下脂肪、肌肉和筋膜等組織，一旦未及時治療，極可能導致器官衰竭甚至死亡。

根據調查，男子死亡前的症狀包含發燒、畏寒以及休克，與壞死性筋膜炎的典型症狀相同。這類感染常見於意外割傷、蚊蟲叮咬或皮膚外傷後，尤其是有糖尿病、癌症、免疫力低下、曾使用類固醇或水痘病史的族群，感染風險更高。