迎戰618！台中福華商城下殺5折起　星饗道推77折再抽黃金

▲今年適逢閏六月，民間流傳「送豬腳為父母添壽」的習俗，台中福華飯店商城聯手大甲名店，推出豬腳禮盒。（圖／飯店提供）

記者游瓊華／台中報導

迎接一年一度的618年中購物盛典，台中福華大飯店強勢參戰，即日起至6月30日於1F豪吧門市及「饗福商城」同步推出「狂歡618」促銷活動，祭出多項常溫、冷凍禮盒與生活精品下殺優惠，最低5折起；位在逢甲商圈的星饗道國際自助餐推出女性平日限定優惠活動。即日起至6月30日止，女性於週一至週四用餐可享77折優惠。現場打卡還可參加「黃金週週抽」活動，每週送出一位幸運得主。

台中福華飯店表示，除了商城商品5折優惠之外，今年適逢閏六月，民間流傳「送豬腳為父母添壽」的習俗，台中福華這次更攜手大甲在地品牌源永豐食品，推出聯名新品「饗福豬腳麵線禮盒」，嚴選富含膠質的豬腳，佐以秘製滷汁，搭配傳承90餘年職人製麵工藝的永豐特級素麵線，久煮不爛、Q彈滑順。即日起原價680元、優惠價618元，另有3盒加贈蔥油餅組合。

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▲星饗道國際自助餐，即日起至6月30日止，女性於週一至週四用餐可享 77折優惠，還有機會抽中黃金。（圖／資料照片）

台中星享道酒店旗下星饗道國際自助餐，即日起至6月30日止，女性於週一至週四用餐可享 77折優惠。現場打卡還可參加「黃金週週抽」活動，每週送出一位幸運得主；另外，台中經貿園區的享得道飯店，推出六月限定住房回饋專案。凡透過官網訂房，即可參加抽獎活動，有機會獲得住宿券、下午茶套票等豐富好禮。