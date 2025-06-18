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騙花蓮翁900萬仍不放手！詐團再索百萬保證金...車手取款遭逮

▲▼警方查獲相關收據，發現疑似有其他受害者及上游詐騙組織，將擴大溯源偵辦，遏止詐騙源頭。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲警方查獲相關收據，發現疑似有其他受害者及上游詐騙組織，將擴大溯源偵辦，遏止詐騙源頭。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安分局16日上午在花蓮縣吉安鄉建國路一段一處民宅，成功破獲一起網路假投資詐騙案，現場逮捕施姓車手（40歲）一名，並查扣犯案用手機2支、假工作證、新台幣1萬5千元及相關收據等證物，全案依詐欺罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

▲▼警方查獲相關收據，發現疑似有其他受害者及上游詐騙組織，將擴大溯源偵辦，遏止詐騙源頭。（圖／吉安警分局提供，下同）

吉安警分局表示，被害人70歲吳姓老翁在網路上誤信「保證獲利」的假投資廣告，陸續被騙達新台幣900多萬元。本月16日詐團食髓知味，再次指示車手至指定地點收取100萬元「保證金」，吉安分局得知後與被害人合作佈局，當車手現身取款時，埋伏員警果斷出擊，順利將人逮捕。初步檢視車手手機內資料，發現疑似有其他受害者及上游詐騙組織資訊，警方將擴大偵辦溯源分析，以遏止詐騙源頭。

▲▼警方查獲相關收據，發現疑似有其他受害者及上游詐騙組織，將擴大溯源偵辦，遏止詐騙源頭。（圖／吉安警分局提供，下同）

▲車手遭逮捕依詐欺罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

分局長陳盈元表示，本案為典型的網路假投資詐騙，再次提醒民眾千萬不要輕信網路上的『保證獲利』或『高獲利』等話術。民眾如遇詐騙相關問題可前往『打詐儀表板』網站，獲得近期詐騙趨勢以及案例分析，提升防詐能量。同時呼籲民眾接獲可疑訊息應立即撥打165反詐騙專線或110報案，與警方共同守護財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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