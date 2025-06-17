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社會 社會焦點 保障人權

移工騎機車撞倒自行車落跑！竹山警半小時逮人　手慘被咬傷

記者高堂堯／南投報導

一名失聯的男性外籍移工昨天騎機車行經竹山鎮市區，與自行車發生碰撞，卻隨即驅車逃離現場，並打算拆除車牌掩人耳目；警方循線前往圍捕該名移工，而該男在過程中企圖反抗，甚至咬傷兩名員警手部，最後仍遭壓制逮捕，訊後移送法辦。

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

竹山警分局指出，16日下午4時許獲報，得知竹山國中前發生交通事故，一部機車與自行車發生碰撞，而肇事機車駕駛已逃離現場，該分局立即調閱現場監視器過濾，發現該台自行車緩慢騎在前方，卻於通過路口前突然向左轉，後方駛來的機車閃避不及、兩車發生擦撞後人車倒地，弔詭的是機車駕駛雖然立即起身上前探視單車駕駛狀況、還幫忙把橫倒地上的單車扶起，隨後卻又騎上機車、加速逃離現場。

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

竹山分局迅速鎖定肇逃嫌犯行進方向，並在半小時內尋獲逃逸車輛，員警又發現該男正於巷弄內拆除肇事車輛車牌、示意受檢，但該移工見警卻拔腿就跑，員警立即實施圍捕，並在現場幾位熱心民眾協助下，成功壓制體型壯碩的嫌犯，但也因其激烈反抗，造成兩名員警手部被咬傷、眼鏡破裂。

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲失聯外籍移工肇事逃逸，遭竹山警方當街壓制逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局表示，全案經調查後，依公共危險罪及妨害公務罪嫌，將該名移工移送南投地檢察署偵辦，並移請移民署南投專勤隊處置，也此呼籲民眾面對交通事故應依法留於現場處置，避免當事人傷害擴大，並通知救護人員到場，該分局也將持續加強查緝違法外籍移工。

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