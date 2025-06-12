搭機中停濟州島遭爆違反出境規定　辜仲諒四點聲明批：惡意抹黑

▲辜仲諒（右2）因澄清湖大樓購地案涉弊，日前一審被重判7年8月徒刑，再被法官加碼裁定配戴個案手機定時自拍報到防逃。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因涉澄清湖大樓購地案，一審被台北地院判刑7年8月，並限制出境、出海，日前卻獲法官准許提出1.5億元保證金、可短期出國3天到對岸處理亞洲棒球總會公務，引發議論，辜已遵期返台，今（12日）透過律師強調出國推動台灣棒運與世界交流、絕非藉口，呼籲外界勿惡意抹黑。

有媒體報導，辜仲諒出訪上海商討棒球相關事宜，搭私人噴射客機在韓國濟州島中停才飛回台灣，疑違反出境規定；辜仲諒委任律師葉建廷今發表4點聲明如下：

1、辜仲諒先生基於協助台灣棒球發展，深化台灣棒球運動與亞洲及世界棒球組織互動，並將台灣長期推動棒球運動的成果在世界棒球舞台展現，所以才依法律規定向法院聲請出境獲准。

2、辜仲諒先生以提升台灣棒球的世界地位為職志，過去為棒球事務出境參與國際會議，競選「世界棒壘球總會執行副會長」，將國際棒球資源帶回台灣，提升台灣棒球的世界地位，不因相關不實惡意貶謫，影響全民對於棒球的認同。

3、辜仲諒先生此行從上海回台，因為搭乘登記地在美國之美籍飛機，所以依大陸航管規定，必須在第三地暫停，才能飛回台灣。有心人故意以遵照大陸航管規定的飛航安排，也執以質疑是否違反出境規定，顯然是蓄意誤導大眾，所為實不足取。

4、辜仲諒先生前於112年間獲無罪判決而毋須管制出境至今年6月期間，基於推動台灣棒球運動業已出境將近20次，坊間媒體竟惡意指摘辜仲諒先生借用推動棒球作為聲請出境的藉口，已屬惡意抹黑之舉，宜請自重並留意應擔負之法律責任。

▲辜仲諒致力推動台灣棒運，目前身兼中華棒協理事長與亞洲棒球總會長。（圖／記者李毓康攝）

辜仲諒被控2005年擔任中國信託商銀董事長時，主導以9.5億元購買澄清湖大樓、作為中信商銀第二訓練中心及南部休憩中心，卻涉隱瞞關係人交易並墊高交易成本，使中信商銀蒙受多付1億元的損失。

北院一審上月（13日）依《銀行法》背信罪，判辜仲諒7年8月徒刑，另3名時任中信商銀主管張明田、林祥曦與李聲凱，各判刑8年、9年6月與9年4月，辜、張與林3人附加即日起限制出境、出海各8個月。

後因檢方主張防逃強度不足，法官上月27日傳喚辜仲諒4人開庭調查，裁定4人即日起至今年（2025年）9月26日止，增加每天以法院配發個案手機自拍面部照片、回傳科技設備監控中心報到1次措施，李另須限制住居、佩戴電子腳環與安裝居家讀取器，若4人違反防逃措施，將可羈押。

辜仲諒隨即聲請短期出境6天，以亞洲棒球總會長身分到對岸與日本訪問，北院認為辜去對岸檢視賽事籌備狀況，確有依據，體育署長鄭世忠也具狀願保證辜遵期返台，足見辜本次出境目的，攸關我國棒壇參與國際組織及賽事權益，具有公益性質。

不過法官只准辜仲諒從本月5日到7日暫時解除出境、出海限制，並須提出1.5億元保證金、責付鄭世忠與葉建廷準時把人帶回，辜已於7日返台。此外，檢方認為辜與張明田、林祥曦僅被增加持個案手機自拍報到，仍不足以防逃，對此提起抗告，今被高院駁回確定。