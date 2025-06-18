高雄老司機聖地被抄！警突襲電信大樓全套店　長腿女被逮畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄以「選妃」聞名的七賢路電信大樓是老司機們的聖地，新興分局日前接獲檢舉，裡頭一家美容會館疑有違法色情性交易情事，經查緝小組積極探查蒐證，17日23時持搜索票入內執行搜索，現場查獲負責人及工作人員等2人、男客1人、女服務生6人，並查扣不法所得及帳冊，9人全數帶回調查。

▲高雄電信大樓「全套店」被抄，長腿女遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方在裡頭小房間內查獲1組客人。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，該家美容spa會館藏身在大樓內，負責人33歲張男、工作人員45歲田男以每次媒介全套性交易新台幣3600元，並從中抽取600元藉此牟利。

查緝小組昨趁時機成熟，持搜索票上樓，當場在裡頭小房間內查獲1組客人，將32歲男客黃男、28歲服務生李女依違反社會秩序維護法80條移送裁處。

▼高雄電信大樓「全套店」被抄！越籍6女逾期居留全遣返。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，李女及在場5女（范姓20歲、唐姓33歲、阮姓30歲、曹姓31歲、陳姓35歲）皆為越南籍，6人因逾期居留，除依社維法裁罰外，後續將交由移民署高雄專勤隊收容遣返。

至於負責人張男及工作人員田男則依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。