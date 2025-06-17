租金補貼要地方自籌40%　蔣萬安轟中央：刀砍需要幫助的民眾

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院統刪給地方的一般性補助款，連帶讓中央全額補助的擴大租金補貼也要求地方自籌40%，相當增加18.78億財政負擔。對此，台北市長蔣萬安今（17日）在市政會議中呼籲中央，租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行持刀砍向最需要幫助的民眾。

內政部國土署16日表示，去年12月立法院三讀通過「財政收支劃分法」修法時，便已多次說明修法會導致中央財源減少、地方經費增加，租金補貼經費支出方式將研擬新方案，並非突然調整，國土署均依法行政。

國土署呼籲地方政府，在財劃法新法上路、自有財源提高之際，勇於分擔租屋族照顧責任，編列足夠支持經費，和中央共同持續協助租屋族群減輕居住負擔。

蔣萬安表示，上週四與幾位首長召開抗議中央主計總處惡意修正補助辦法的記者會，沒想到當天傍晚都發局就立刻收到函文，正式通知刪減本市補助。

蔣萬安直言，尤其這次連租金補貼都被刪，直接傷害全國75萬戶租屋家庭的基本生存權利。蔣嚴正呼籲中央，租金補貼不是可以黑箱作業、任意砍削的政治工具，不要一意孤行持刀砍向最需要幫助的民眾。

另外，蔣萬安也要求本府各局處要全面盤點，自中央核定補助以來，不論是一般性補助款、計畫型補助款、中央主導卻要求地方自籌經費的政策，甚至是統籌分配款的短撥問題，都要一次總整清楚。

蔣萬安指示市府團隊，研議定期公告中央對北市人民的欠款清單，不但要讓市民知道哪些該有的權益被剝奪，更要向中央「連本帶利」討回來，捍衛我們市民該有的福祉與尊嚴。