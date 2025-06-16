坑「傳產老董」黑幫大哥54億　買百萬LV腳踏車！女騙徒認罪求交保

▲詐欺前科犯羅佩雯（前）假釋期間涉再犯，坑騙傳產老董、黑道大哥共54億餘元，今（16日）被起訴涉犯加重詐欺等罪嫌，法官裁定繼續收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

有詐欺前科的女子羅佩雯，涉以投資機票賺差價等幌子，詐騙臺雅集團已故董事長沈裕雄49億餘元，四海幫幫主張存偉等10人也受騙共5億餘元，在押的羅女今（16日）被起訴涉犯加重詐欺等罪嫌，移審台北地院召開接押庭，她認罪求交保照顧稚子與父母，願提出500萬元保證金並接受科技監控防逃。

法官庭訊3個多小時，評議後裁定羅女繼續羈押禁見。同案在押被告包括沈裕雄生前特助鄭淳駿，以及羅女前夫謝宗翰，原本各願提出50萬元、80萬元求交保，法官當庭表明「不可能！太少了！」2人同意加碼，法官裁定鄭交保200萬元、謝交保100萬元，2人均限制住居與限制出境、出海，都須佩戴電子腳環監控防逃。

現年40歲的羅佩雯曾在旅行社從事機票票務工作，她酷愛購買名牌精品但薪水不夠用，2008年到2010年間，她宣稱可買到便宜機票加價轉賣，藉此騙取親友共2700萬元，被依詐欺罪判刑4年10月定讞入監，2018年獲准假釋期間，羅女為支應奢華生活，涉以相同手法再度行騙。

起訴指稱，羅女先認識時任沈裕雄特助、後來自行創業餐酒館的「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿，鄭投資羅女的機票生意，2019年介紹羅認識沈，2人涉聯手以後金付前金方式，騙沈陸續投資機票買賣共48億元，羅宣稱能代辦沈全家投資移民英國等地，又騙走5000多萬元。

此外，羅、鄭2人另涉以投資機票買賣之名，詐騙張存偉、黃姓富商等10人共5億餘元，羅用贓款購買名牌包、高檔精品，給前夫謝男鉅款投資海外資產、美金保單，還在澳洲購買5處房產，另於台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，交給哥哥羅文傑與嫂嫂詹依玲經營。

沈裕雄2023年10月過世，詹姓遺孀查帳發現丈夫遭遇驚天詐騙，去年（2024年）憤而提告，檢方今年（2025年）2月間指揮調查局發動多次搜索約談，查扣羅女用贓款購買的精品中，甚至有新車價近100萬元的LV腳踏車、1個要價逾7000元的愛馬仕垃圾桶，十分浮誇。

鄭、羅2人先後到案、均被羈押禁至今，謝男今年3月到案，因涉替羅洗錢，也被聲押禁見獲准，檢方今起訴羅女共6嫌涉犯加重詐欺、洗錢等罪嫌。羅女被查扣精品已拍賣130件、獲得2141萬餘元，將用於補償被害人損失，檢方另將循司法互助管道，請求澳洲政府協助查扣羅女不動產。