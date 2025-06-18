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土法煉鋼OUT！科技打詐成主流　法務部攜17位國內外專家出招

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）於開幕專題表示國際合作與法制至關重要。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

在AI詐騙與網路犯罪橫行的數位時代，靠一國之力早已無法應對。法務部與行政院洗錢防制辦公室本月10日至11日聯手舉辦「數位時代之犯罪偵查與國際合作研討會」，吸引來自歐盟、英國、韓國、德國等17位海內外專家，以及國內檢警洗錢防制人員參與，針對科技偵查、平台治理、跨境詐欺打擊與資產返還等議題，展開激烈交流。

法務部指出，為使我國執法機關在科技偵查上具備法制依據，已通過《刑事訴訟法》新增特殊強制處分專章，提供使用科技偵查手段的法律基礎。此次研討會即以科技偵查、數位平台治理與國際合作、跨境詐欺打擊與資產返還等議題為核心，廣邀海內外執法與學術界代表，深入分享實務經驗。

開場由法務部政務次長徐錫祥致詞，強調數位犯罪型態複雜多變，唯有透過國際社群間的合作與資訊共享，才能有效因應。他期許藉由本次會議深化合作網絡、強化科技偵查法制，確保正義在數位時代中得以實現。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）則在開幕專題演講中表示，歐盟與台灣共享民主與法治價值，並指出在地緣政治環境下，假訊息與數位風險加劇，國際合作與法制顯得格外重要。他也分享歐盟透過《數位服務法》等立法機制推動跨國合作的經驗。

在「數位平台治理與國際合作」場次，由歐洲檢察官組織荷蘭代表主持，邀請國立清華大學科技法律研究所所長林勤富解析《數位服務法》之平台責任，另有歐洲檢察官組織網路犯罪組副主席與德國班堡高等檢察署副檢察長，分享歐盟內部與第三國間刑事數位取證與國際合作經驗。

「打擊詐欺與資產返還」場次則由政務委員林明昕主持，邀集英國Gentium公司董事、泰國皇家警察總署網路犯罪調查局副處長、韓國大檢察廳調查官等專家，探討打詐策略與資產凍結返還技術，包括洗錢防制與加密貨幣金流追蹤等實務對策。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲邢檢察總長泰釗擔任主持人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在「科技偵查之法治與運用」場次中，美國聯邦助理檢察官說明無人機應用與隱私保障，德國法官介紹木馬程式運用，韓國大檢察廳協調員則分享毒品案件中導入科技偵查工具的經驗。我國士檢羅韋淵主任檢察官、刑事局張伊君偵查隊長分享詐欺幣流分析與資產返還實務，北檢黃惠欣檢察官與高院施育傑法官則針對科技偵查與人權保障進行討論。最高檢張安箴檢察官最後介紹「司法聯盟鍊」制度，展現我國預作規劃。

法務部表示，本次研討會透過實務經驗與國際視野的交流，提升執法人員對數位偵查與跨境合作的理解與應用，並期望持續深化合作，共同建構兼顧效率與人權的數位治理新典範。

17位國內外專家與代表名單如下：

 國際專家（9位）

  • 英國：Gentium 公司董事（金融科技與加密貨幣偵查）
  • 歐盟：歐洲經貿辦事處處長 Lutz Güllner（數位政策與法治）
  • 歐洲檢察官組織：荷蘭國家代表（跨國刑事合作）
  • 歐洲檢察官組織：網路犯罪組副主席（歐盟數位取證協作）
  • 德國：班堡高等檢察署副檢察長（跨境數位犯罪實務）
  • 德國：漢堡－阿爾托納地方法院法官（木馬程式法律運用）
  • 美國：聯邦助理檢察官（無人機應用與隱私權平衡）
  • 泰國：皇家警察總署網路犯罪調查局副處長（詐欺與洗錢偵查）
  • 韓國：大檢察廳調查官／協調員（科技工具於毒品與詐欺案件運用）

 

國內專家（8位）

  • 法務部政務次長 徐錫祥：主辦機關代表
  • 法務部常務次長 黃謀信、檢察總長 邢泰釗：座談主持
  • 國立清華大學科技法律研究所所長 林勤富：解析數位服務法與平台責任
  • 行政院洗錢防制辦公室諮議：（未具名）
  • 士林地檢署主任檢察官 羅韋淵、刑事警察局偵查隊長 張伊君：詐欺幣流分析與資產返還實務
  • 台北地檢署檢察官 黃惠欣：科技偵查與人權保障
  • 台灣高等法院法官 施育傑：科技偵查法制發展
  • 最高檢察署檢察官 張安箴：介紹「司法聯盟鍊」制度
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