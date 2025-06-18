差點出事！96歲老翁深夜走失　北投警靠「這特徵」火速尋回

▲北市96歲老翁深夜走失，北投警靠特徵火速尋回。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區一名高齡96歲的失智老翁，18日凌晨出門後音訊全無，讓家屬心急如焚。警方獲報後連夜調閱監視器、地毯式搜尋，終於在距離住家約800公尺處的馬路上尋獲癱坐街頭的長者，即時阻止憾事發生，家屬見父親平安無事，感動向警方連聲致謝。

北投分局石牌派出所指出，當日凌晨3時許，警員馬煜崴與吳展維巡邏期間接獲曹姓男子報案，表示其96歲父親曹翁於凌晨0時外出後便未返家。曹男表示，父親不僅罹患失智症，且行動極度不便，幾乎無法自行行走，擔心可能發生意外，懇請警方協助。

▲警員馬煜崴與吳展維獲報後，立即調閱監視器展開追查。（圖／記者黃宥寧翻攝）

馬、吳兩員了解老翁平時作息與可能去向後，立即調閱周邊監視器展開追查。過程中，他們根據家屬描述，鎖定一名身穿灰色居家服、腳踏拖鞋、行動明顯遲緩的老者，畫面中對方癱坐在馬路邊、神情茫然無助。警方判斷應為失蹤的曹翁，隨即趕往現場，確認身分後護送其返所安置。

曹男趕到派出所，見父親平安無恙，激動不已，頻頻向警方表達感謝之意。

北投分局呼籲，家中若有高齡長者或需照護者，請盡量讓他們保持在視線範圍內，也建議為其配戴身份識別配件、或在衣物上縫製家屬聯絡方式，亦可向社會局申請防走失愛心手鍊，確保走失時能迅速尋回，避免憾事發生。