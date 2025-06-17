曹興誠跑到國民黨中央送辯論邀請函嗆聲！　徐巧芯酸：Grace2.0

▲曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠，今（17日）與其他罷團領銜人到國民黨中央黨部遞交辯論邀請函，國民黨則是搬出大音箱，播放音樂干擾反制。事後，曹發臉書轟，堂堂一個百年大黨，不僅不敢接下辯論邀請函，還用高聲叫罵的無禮方式，對待來訪的選民。對此，徐巧芯在該貼文底下留言嗆，「去人家家門口踢館然後落跑比較無理吧，GRACE 2.0」。

曹興誠臉書提到，今天上午他和幾位罷團領銜人，前去八德路的國民黨中央黨部，遞交辯論邀請函；國民黨竟然事先架設拒馬，阻止他們進入，還豎立看板，用大喇叭對他進行扭曲事實的人身攻擊。

曹興誠說，堂堂一個百年大黨，不僅不敢接下辯論邀請函，還用高聲叫罵的無禮方式，對待來訪的選民；全黨墮落，變成徐巧芯和賴苡任這些混混的化身，讓人不勝唏噓。他認為大罷免已經是攸關台灣前途的大議題，罷免方和反罷方都有義務，公開辯論其立場和理由，以展示對選民的尊重。

曹興誠再說，如果國民黨不敢和罷團直球對決、公開辯論，只想用扭曲事實和人身攻擊的手段來提升同溫層的仇恨和無知，其對社會的理性和諧必然造成極大的傷害。他寄望藍營的支持者，能夠要求朱立倫和傅崐萁，接受他和沈伯洋的辯論邀請。藍營支持者應該問，「如果反罷免有理，公開辯論不是可以增加中間選民的認同嗎？有理可以走遍天下，幹嘛害怕公開辯論呢」？

對於曹興誠的行徑，徐巧芯在貼文底下留言，「去人家家門口踢館然後落跑比較無理吧，播放的「支持統一」也是你自己過去的發言，現在不敢認了？GRACE 2.0」。



