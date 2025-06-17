指揮氣炸中斷演出！屏東演藝廳遇「不入席大媽」全場尷尬靜止

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狂美交響管樂團指揮氣到手抖！屏東演藝廳遇「不入席大媽」中斷演出

▲狂美交響管樂團在屏東演出時，因遲到觀眾「不入席堅持站著」被迫中斷。（圖／翻攝自Facebook／狂美交響管樂團 Con Bello Symphonic Band）

▲狂美交響管樂團在屏東演出時，因遲到觀眾「不入席堅持站著」被迫中斷。（圖／翻攝自Facebook／狂美交響管樂團 Con Bello Symphonic Band）

記者閔文昱／綜合報導

知名樂團「狂美交響管樂團」14日晚間首度在屏東演藝廳演出「宮崎駿動畫配樂2」，吸引滿場觀眾，然而整場演出卻因兩位遲到觀眾的不當行為及館方應變失當，導致節目中斷、指揮退場抗議，場面一度僵持數分鐘。事後指揮謝韋民怒發千字文抨擊整場活動「荒謬連連」，表示狂美近期將暫停在屏東演出。對此，屏東縣政府文化處也回應了。

謝韋民在臉書發文指出，事件發生在演出第二首曲目前，當時他正準備揮棒，卻注意到後方有兩位遲到觀眾與館方人員站在舞台後方遲遲不入座，甚至傳來講話聲音，他擔心影響其他觀眾，最初以注視方式催促對方入席未果，接著乾脆將指揮棒放下、節目中斷並退回後台，因為這樣的聲響與動作早已影響周圍及正面800位觀眾的視覺與聽覺體驗。

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經過溝通後，兩位觀眾才「很不甘願」被安排至舞台側邊站席，但仍持續發出碎念聲，讓謝韋民在氣到手抖的情況下完成演出。事後得知，該名阿嬤因不滿女兒買了兩張非連號座位票而拒絕入席，造成長時間僵持，而館方人員現場毫無應對作為，是造成混亂的關鍵之一。

不只現場應變讓人傻眼，演出結束後，樂團的遊覽車竟遭場館人員以惡劣口氣強力驅離，甚至一度萌生「丟包團員、直接北返」的念頭。謝韋民怒批整體流程從行政、前台服務到表演支援都「讓人匪夷所思」，即使觀眾在問卷中表達遺憾與鼓勵，仍難以彌補當日的荒唐體驗。

此外，謝韋民還提到，演出前兩周才被告知場地費無法使用轉帳，只能以現金、台銀本票或郵政匯票繳納，這在數位時代根本「不可思議」，更點名新竹市文化局演藝廳也是今年才剛開放匯款。

對此，屏東文化處副處長方慧茹表示，將加強人員訓練、改善遲到入場機制，並呼籲觀眾尊重表演者與場館規範，共同維護藝文品質。

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