　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／台灣無人艇展示登場！　通過測評明年就可大量採購

▲▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

▲中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和、湯興漢／台北－宜蘭連線報導

台灣近來也致力建置水面無人載具（USV）的技術發展，中科院17日在蘇澳外海舉辦首次「水面無人艇公開展示」，邀集雷虎、碳基科技及龍德造船等多家國內外廠商參與。對此，中科院院長李世強表示，只要今年通過作戰測評，明年度便可編列相關預算，開始大量採購水面無人載具；他強調，要讓國軍採購最優質的USV，幫助台灣防衛作戰產能更具嚇阻力。

本次展示，國、內外共計有12家廠商參展，包括：Maritime Tactical Systems(MARTAC)、Ocean Aero、Huntington Ingalls Industries(HII)、博府智造(Robuff) 、經緯航太科技(GEOSAT)、傑海達機器人(JetSea AI)、雷虎科技、Auterion、Defense Systems Redeployment Group(DSRG)、碳基科技、哥倫國際與龍德造船等。

▲▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

▲中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

根據規劃，在這次展示中，分為靜態與動態兩階段，先是由參展廠商透過影片及資料，介紹產品特性，隨後由雷虎科技、碳基科技與龍德造船公司等3家廠商，進行遙控距離、光電目獲影像等6項動態展示。

對此，李世強表示，只要今年通過作戰測評，明年度便可編列相關預算，開始大量採購水面無人載具，期待透過這次的展示，讓預算可以在最好，而且最有效的方式來運用。他說，就是要讓國軍採購最優質、最好的USV，幫助台灣的防衛作戰產能可以更具有嚇阻能力。

▲▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

▲中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

李世強在談話中，特別向5間參展的國外廠商表達感謝之意。他說，這些廠商可能很快遭中國政府制裁，但請他們不要畏懼，因為選擇了自由和民主的陣營。

李世強說，無人載具在俄烏戰爭中起了關鍵性的作用，所以本次展示的重點，就是在於展現我方的能力與實力。

在無人載具的未來應用上，中科院表示，未來將依各家展示數據，開發水面無人載具公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配巡邏、搜救、環境監測、物流等，提升無人艇通用性與應用彈性，以達到軍、民都可通用，而且快速量產的目標。

▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器
快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報
「炸彈媽」驚魂！險釀火燒車　長腿辣妹捧水救援
80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑
快訊／00939開獎！　配息刷新高
快訊／統一獅林靖凱左膝動刀　球季提前報銷
中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報

95%罷吳連署抄來的「多位黨工認罪」　吳思瑤：國民黨道歉這麼困難？

租金補貼要地方自籌40%　蔣萬安轟中央：刀砍需要幫助的民眾

民眾黨拒出席國安簡報　綠委遺憾：凸顯黃國昌氣弱心虛

唯有敵人才會想削弱台灣國防　許淑華嗆問：藍白到底居心何在？

多圖／台灣無人艇展示登場！　通過測評明年就可大量採購

跟進黃國昌拒出席國安簡報？　國民黨：疑慮解決都還有轉圜

黃國昌拒出席國安簡報　吳崢：遺憾但不意外

民眾黨拒出席國安簡報　他3點白話文翻譯：只要我不開心我就不要

馬英九赴中喊「兩岸分久必合」　綠：國家主權不是任何個人能改寫

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報

95%罷吳連署抄來的「多位黨工認罪」　吳思瑤：國民黨道歉這麼困難？

租金補貼要地方自籌40%　蔣萬安轟中央：刀砍需要幫助的民眾

民眾黨拒出席國安簡報　綠委遺憾：凸顯黃國昌氣弱心虛

唯有敵人才會想削弱台灣國防　許淑華嗆問：藍白到底居心何在？

多圖／台灣無人艇展示登場！　通過測評明年就可大量採購

跟進黃國昌拒出席國安簡報？　國民黨：疑慮解決都還有轉圜

黃國昌拒出席國安簡報　吳崢：遺憾但不意外

民眾黨拒出席國安簡報　他3點白話文翻譯：只要我不開心我就不要

馬英九赴中喊「兩岸分久必合」　綠：國家主權不是任何個人能改寫

烏龜翻慘狀曝！金門駕駛過彎不慎失控　中華電信外包商貨車躺路中

涉非法傾倒廢棄物交保撤銷　前屏東縣議員劉淼松改聲押禁見

5億高中生身亡！夏朝源「能否繼承遺產」明揭曉　賴母樂觀看待

碩士學歷當主管！老爸擁5房3地「卻超愛撿回收」　她崩潰：怎溝通

一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員曝解答

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

凱基證券：台股樂觀情緒重回高檔區　下半年布局聚焦ACE

沒下巴害的！消防員患重度呼吸中止症　醫：像1hr「窒息」52次

快訊／午後瞬間大雨！烏來釣客受困沙洲　警消架繩營救

遭Google移除憑證惹議　簡志誠致歉再強調：資安、國安絕無影響

【重機撞賓士】車體斷2截！騎士骨折送醫

政治熱門新聞

快訊／上班尖峰北捷板南線突車門異常　1100乘客忠孝新生站換乘

IDF戰機在台南市區擊發火焰彈　空軍定調「機械因素」

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨發四點聲明：仍持續敞開溝通大門

爆炒地皮　前立委嗆聲農業部長音檔曝光

台灣民意民調／賴清德滿意度49%　不滿意度飆升8.3個百分點

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報

台灣糖尿病人口已250萬　多位綠委推「無糖飲料免稅」

大罷免「地下賭盤」藍營被罷席次漸增　原因曝光

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

國造潛艦「海鯤號」今早正式出港海測！　力拚11月交艦

罷免連署造假率最高96％　吳思瑤、吳沛憶回應了

蘇貞昌沒多給新北預算？　綠議員打臉劉和然：連侯友宜都感謝

更多熱門

相關新聞

國軍「每月加給3萬元」　網諷：15萬人年薪百萬救房市？

國軍「每月加給3萬元」　網諷：15萬人年薪百萬救房市？

全台過去受惠台積電設廠遍地開花，衍伸而出「台積宅」也讓周邊房價坐上噴射機，如今立院三讀通過國軍「每月加給3萬元」方案，等於平均可達年薪百萬元，專家表示，此次加薪幅度罕見，周邊房市有望受惠，網友直呼：「房市又要起飛了、起死回生？」

批藍營推國軍加薪亂喊價　王定宇列5真相：民進黨政府最重視國軍

批藍營推國軍加薪亂喊價　王定宇列5真相：民進黨政府最重視國軍

藍營力推幫國軍加薪排擠作業維持費　影響裝備妥善率

藍營力推幫國軍加薪排擠作業維持費　影響裝備妥善率

顧立雄懇請立院「大幅增預算先商量」　避免排擠作業維持費＆投資

顧立雄懇請立院「大幅增預算先商量」　避免排擠作業維持費＆投資

沈伯洋反軍人加薪　藍：自家賺紅錢怕國軍過太好？

沈伯洋反軍人加薪　藍：自家賺紅錢怕國軍過太好？

關鍵字：

水面無人艇中科院技術展示防衛現代化國軍

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

29歲人妻護理師轉戰AV界

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面