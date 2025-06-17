多圖／台灣無人艇展示登場！　通過測評明年就可大量採購

▲中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和、湯興漢／台北－宜蘭連線報導

台灣近來也致力建置水面無人載具（USV）的技術發展，中科院17日在蘇澳外海舉辦首次「水面無人艇公開展示」，邀集雷虎、碳基科技及龍德造船等多家國內外廠商參與。對此，中科院院長李世強表示，只要今年通過作戰測評，明年度便可編列相關預算，開始大量採購水面無人載具；他強調，要讓國軍採購最優質的USV，幫助台灣防衛作戰產能更具嚇阻力。

本次展示，國、內外共計有12家廠商參展，包括：Maritime Tactical Systems(MARTAC)、Ocean Aero、Huntington Ingalls Industries(HII)、博府智造(Robuff) 、經緯航太科技(GEOSAT)、傑海達機器人(JetSea AI)、雷虎科技、Auterion、Defense Systems Redeployment Group(DSRG)、碳基科技、哥倫國際與龍德造船等。

▲中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）



根據規劃，在這次展示中，分為靜態與動態兩階段，先是由參展廠商透過影片及資料，介紹產品特性，隨後由雷虎科技、碳基科技與龍德造船公司等3家廠商，進行遙控距離、光電目獲影像等6項動態展示。

對此，李世強表示，只要今年通過作戰測評，明年度便可編列相關預算，開始大量採購水面無人載具，期待透過這次的展示，讓預算可以在最好，而且最有效的方式來運用。他說，就是要讓國軍採購最優質、最好的USV，幫助台灣的防衛作戰產能可以更具有嚇阻能力。

▲中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）



李世強在談話中，特別向5間參展的國外廠商表達感謝之意。他說，這些廠商可能很快遭中國政府制裁，但請他們不要畏懼，因為選擇了自由和民主的陣營。

李世強說，無人載具在俄烏戰爭中起了關鍵性的作用，所以本次展示的重點，就是在於展現我方的能力與實力。

在無人載具的未來應用上，中科院表示，未來將依各家展示數據，開發水面無人載具公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配巡邏、搜救、環境監測、物流等，提升無人艇通用性與應用彈性，以達到軍、民都可通用，而且快速量產的目標。

▼中科院「水面無人載具公開展示媒體參訪活動」17日於蘇澳龍德造船廠6廠碼頭舉辦，現場展示展演由碳基科技、雷虎科技及龍德造船所打造的三款無人艦艇。（圖／記者湯興漢攝）

