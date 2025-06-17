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花蓮市蛋黃區福德市場BOT案公告招商　7/3招商說明會

▲▼花蓮市蛋黃區福德市場BOT案公告招商，7月3日縣府舉辦招商說明會。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮市蛋黃區福德市場BOT案公告招商，7月3日縣府舉辦招商說明會。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮市精華區域的福德段市場用地，透過促參方式徵求民間參與，自今年5月9日已對外公告招商，公告期間至今年8月7日止，以BOT模式辦理，並得結合都市計畫公共設施多目標使用，歡迎民間機構踴躍投資，共同提升花蓮的生活機能與公共服務，花蓮縣府將於今年7月3日在縣府大禮堂舉行招商說明會，邀請各大企業到場了解。

花蓮縣府觀光處長余明勲表示，福德市場基地位於花蓮市的黃金地段，周圍景點多，能相輔相成，最美的日出大道、第一名的東大門夜市、最適合眺望曙光的太平洋公園，還有友善的共融遊戲區，本案招商條件良好，具發展潛力，歡迎各界7月3日蒞臨縣府大禮堂聆聽說明會，並踴躍投資花蓮！

▲▼花蓮市蛋黃區福德市場BOT案公告招商，7月3日縣府舉辦招商說明會。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣府觀光處表示非常期待與投資者共同合作，將這塊基地打造成為一個現代化、多功能的新觀光地標，為縣民和遊客提供優質的購物和住宿體驗，並且共創花蓮新經濟！本案一直都備受矚目與期待，福德市場BOT案現已公告招商，土地使用分區為市場用地，基地面積18,919.34平方公尺，建蔽率60%，容積率240%，特許期間50年，如對本案有興趣了解的投資人可至財政部促進民間參與公共建設資訊網-公告中案件瀏覽下載本案相關招商文件（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx）。

歡迎致電詢問花蓮縣政府觀光處03-8227171分機528、529，或致電委辦廠商惇陽工程顧問有限公司02-27212456分機20。
 

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