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50億打造新市政大樓！基隆首案公辦都更招商　謝國樑：確保公開透明

▲▼ 。（圖／翻攝基隆市政府官網）

▲50億打造新市政大樓！基隆首案公辦都更招商，謝國樑：確保公開透明 。（圖／翻攝基隆市政府官網）

記者王威智／綜合報導

基隆市政府今（22）日舉辦「新市政大樓公辦都更案」招商說明會，並同步宣示啟動廉政平台，展現打造透明招商環境的決心。活動由市長謝國樑親自主持，現場吸引超過30家廠商與會，市府也邀集基隆地檢署、法務部調查局基隆市調查站、審計室及台灣透明組織協會等單位共同參與，攜手落實「公開、公平、誠信」原則。

謝國樑表示，新市政大樓都更案為基隆市首件公辦都更案，透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回辦公大樓，能更有效運用市府財政，各地公辦都更也有相關的案例。近年市府招商有成，如安樂區大智通物流中心、碧砂遊艇港BOT、威海營區舊址再生等，將成為產業與城市發展新契機。

謝國樑強調，為確保招商過程的公開、公平與透明，基隆市政府特別成立「廉政平臺」，希望在各方共同監督下，讓整個招商、評選到履約的過程都能公開透明，維護公共利益。

基隆地檢署檢察長柯宜汾表示，廉政平台是行政院的重要施政工具，自2023年啟用以來已處理64件案件，成效顯著。她肯定基隆市政府主動導入該機制，有助提升民眾信賴感，未來地檢署也將全力配合，確保大型公共案在透明機制下推動順利。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

都市發展處長謝孝昆補充，為減輕市府財政負擔，此案將以都市更新「權利變換」方式推動，市府以土地價值折抵開發成本，引入民間資金與技術，不僅取得所需辦公空間，也為周邊區域發展帶來帶動效益。他強調，相關估價與認列皆依都更法規進行，並經更新審議會把關，確保市府權益。

招商顧問仲量聯行指出，開發基地位於中正路舊公車修理廠用地，坐落基隆港東岸重要樞紐，緊鄰郵輪旅客中心與環港商圈，交通便捷、生活機能完整。土地面積約4,387平方公尺，開發總樓地板面積可達1.8萬坪，預估總投資金額超過50億元，具備打造商辦、零售與住宅的高度潛力。

基隆市政府表示，預計將於今年第二至第三季正式公告招商，誠摯邀請有志投資的企業把握良機，與市府攜手投入東岸市政新都心開發，共創基隆城市轉型新篇章。

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